Від розробки до контракту – за 20 днів: Міноборони прискорило постачання нової зброї до ЗСУ

Міністерство оборони прискорило постачання нових зразків зброї до війська. Відтепер армія може отримати розробки для використання на полі бою вже за 20 днів.

Строк може змінюватися у залежності від деяких умов, але все одно буде коротшим, ніж раніше. Також Міноборони змінило пункти у вимогах постачання дронів.

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Нові умови ухвалення розробок

Міністерство оборони спростило процес постачання нових зразків озброєння та військової техніки. Тепер термін скоротиться приблизно до 20 днів, однак може варіюватися залежно від якості та повноти наданих виробником матеріалів.

Раніше виробники мали пройти шість етапів, перед тим як їх розробку ухвалять для застосування в армії. Цей процес іноді розтягувався на кілька місяців. З процедури виключили одну з головних перепон – видання наказу про допуск до експлуатації, який часто розтягувався до місяця.

Оновлений fast track постачання зброї передбачає також і скорочення термінів на інших етапах. Зокрема, випробування нових зразків зброї та перевірка їхніх бойових характеристик відбуватиметься безпосередньо на полі бою,

– розповіли в Міноборони.

Там наголосили, що у разі, якщо розробка успішно пройде випробування на полі бою, то додаткових тестів не буде.

Також важлива зміна стосується постачання мікро- та мінібезпілотників подвійного або цивільного призначення. Відтепер держзамовник може купувати такі дрони навіть якщо вони не були допущені до експлуатації та кодифіковані як предмет постачання.

Українські розробки для війська