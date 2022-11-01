Чудова робота: над Дніпропетровщиною ЗСУ знищили 3 ворожі дрони-камікадзе

1 листопада 2022 , 09:54
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Джерело:

Валентин Резніченко

Російські окупанти продовжують атакувати Дніпропетровщину. Втім, наші Збройні Сили знищують ворожі ракети та безпілотники.

1 листопада українські захисники ліквідували ворожі дрони-камікадзе. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Над Дніпропетровщиною знищили ворожі дрони

За словами очільника регіону, військові з повітряного командування "Схід" вночі 1 листопада знищили над областю три ворожі дрони-камікадзе.

Слава нашим захисникам!
– наголосив Резніченко.

Як ЗСУ нищать ворога та його техніку

  • За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 650 російських солдатів. Загальні втрати ворога з 24 лютого становлять 72 470 бійців.

  • 1 листопада до 10 дронів атакували Полтавську область. Втім, є позитивний результат збиття, відпрацювала винищувальна авіація. У підсумку було збито 3 "Шахіди", а також гарний результат від підрозділів територіальної оборони, якими збито ще 3. Загалом, за попередньою інформацією, знищено 6 дронів.

  • Раніше 36 окремому батальйону морської піхоти імені контрадмірал Михайла Білинського вдалось на Миколаївщині знищити усі до одного дрони ворога.

  • Також за минулу добу на різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 гелікоптери, 2 БпЛА та 45 ворожих крилатих ракет.

  • 31 жовтня під час прильотів українська ППО знищила 12 ракет на півдні країни. Крім того, на Херсонщині вкотре збили ударний ворожий вертоліт Ка-52.

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Автор: Софія Ковнір