Чудова робота: над Дніпропетровщиною ЗСУ знищили 3 ворожі дрони-камікадзе

1 листопада українські захисники ліквідували ворожі дрони-камікадзе. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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За словами очільника регіону, військові з повітряного командування "Схід" вночі 1 листопада знищили над областю три ворожі дрони-камікадзе.

Слава нашим захисникам!

– наголосив Резніченко.

За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 650 російських солдатів. Загальні втрати ворога з 24 лютого становлять 72 470 бійців.

1 листопада до 10 дронів атакували Полтавську область. Втім, є позитивний результат збиття, відпрацювала винищувальна авіація. У підсумку було збито 3 "Шахіди", а також гарний результат від підрозділів територіальної оборони, якими збито ще 3. Загалом, за попередньою інформацією, знищено 6 дронів.

Раніше 36 окремому батальйону морської піхоти імені контрадмірал Михайла Білинського вдалось на Миколаївщині знищити усі до одного дрони ворога.

Також за минулу добу на різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 гелікоптери, 2 БпЛА та 45 ворожих крилатих ракет.