Румунія зробила важливий крок, щоб збивати російські "Шахеди"

Міноборони Румунії розробило законопроект, що дозволить збивати дрони, які порушують її повітряний простір. Він чітко описує правила контролю за користуванням повітряного простору країни.

Законопроєкт, розроблений Міноборони Румунії, визначає різні рівні небезпеки для населення, від яких залежить відповідна реакція сил ППО. Про це інформує Reuters.

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Яку реакцію на російські дрони передбачає закон

Цей законопроєкт встановлює чіткі правила контролю за використанням повітряного простору Румунії для пілотованих і безпілотних літальних апаратів. Його представили для публічного обговорення у Міноборони країни.

Військові операції в Чорному морі, масове збільшення використання БПЛА, як військових, так і пристосованих для військових цілей, продовжують створювати серйозні ризики на кордоні з Україною та поблизу кордону з Румунією,

– йдеться в документі.

В оборонному відомстві Румунії підкреслили, що на рівні ЄС продовжуються зусилля для вироблення єдиного підходу до використання дронів і "вжиття заходів із протидії ризикам".

Запропоновані заходи передбачають кілька етапів: від виявлення та ідентифікації літальних апаратів до спроби зв'язку, перехоплення та попереджувальних пострілів.

Згідно з новими правилами, пілотовані літаки, що залітають без дозволу, можуть бути знищені лише в разі агресивних дій з їхнього боку.

Щодо безпілотників, то їх можуть знищити, нейтралізувати або захопити залежно від рівня загрози. Знищення є крайнім заходом.

Союзні системи, розташовані в Румунії, також можуть брати участь у будь-яких операціях відповідно до угод про колективну оборону з НАТО та ЄС.

Нагадаємо, минулого тижня російські безпілотники тричі порушили повітряний простір Румунії. Країна не раз підіймала в небо свої винищувачі для їх перехоплення, однак не атакувала жодного безпілотника.