Росія продовжує будівництво заводу з виробництва "Шахедів", – ЗМІ

Журналісти отримали звіт, у якому мовиться про будівництво заводу з виробництва іранських дронів у Росії. За попередніми даними, усі роботи зі зведення підприємства йдуть повним ходом.

Зокрема, журналісти Reuters наголосили, що саме на цьому заводі вироблятимуть безпілотники типу "Шахед". Їх росіяни застосовуватимуть для енергетичного обстрілу України взимку 2023 – 2024 років.

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Росія продовжує будівництво заводу для виробництва "Шахедів"

У звіті Інституту науки та міжнародної безпеки зазначено, що супутникове зображення, зроблене в середині вересня 2023 року, показало, що нове будівництво на заводі "прямо" корелювало з витоком документів з планом будівлі, який оприлюднювали раніше.

Згідно з документами, ця будівля буде використовуватися для масового виробництва іранських безпілотників типу "Шахед", що включатиме вдосконалення іранських процесів виготовлення і, зрештою, розширення можливостей цього БпЛА.

Аналітики зауважили, що на супутниковому знімку також видно будівництво й інших споруд, а також зведення нових периметрів безпеки з блокпостами.

Оскільки швидко наближається зима, можна очікувати, що Росія збільшить свої атаки "Шахедами" на життєво важливу енергетичну інфраструктуру України, створюючи жорстокі умови життя для цивільного населення,

– мовиться у звіті.

Журналісти підкреслили, що ні Сполучені Штати, ні їхні союзники не запровадили санкцій проти власника заводу АТ "Алабуга", що вироблятиме безпілотники, а також асоційованих компаній. Зрештою, у Білому домі, посольстві Росії та місії Ірану в ООН не відразу відповіли на запити про коментарі щодо зведення заводу.

Варто наголосити, що цей завод розташований в 800 кілометрах на схід від Москви, в Республіці Татарстан. Саме акціонерне товариство "Алабуга" на 66% належить федеральному уряду, а на 34% – республіці.

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