Україна зрівнялась з Росією у виробництві дронів-камікадзе, – Укроборонпром

Україна у поточному році наздогнала Росію у виготовленні дронів-камікадзе, аналогічних за характеристиками з російськими "Шахедами". Українські виробники зброї знайшли ключ до нарощення потужностей.

Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін розповів, що зростання виробництва українських дронів пов'язане з декількома факторами. Зокрема, більше БпЛА виготовляють і завдяки кооперації з приватними виробниками.

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До виробництва залучили приватників

За словами Сметаніна, підписано низку контрактів з приватними виробниками, переважно це стосується ліцензійного виробництва, зокрема, і дронів. Оскільки приватні підприємства не можуть забезпечити потрібну кількість, тому підписують ліцензійну угоду, і до виробництва залучаються підприємства Укроборонпрому.

І це вже дало свої результати. У 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників,

– говорить голова Укроборонпрому.

Герман Сметанін говорить, що слова міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, що "те, що на Росії вибухає, – то все наше" – це факт.

Також голова оборонного підприємства говорить, що до розробки нових видів озброєнь залучили дуже велику кількість приватних підприємств-розробників та науковців.

Сметанін пообіцяв, що держава буде терміново нарощувати виробництво та входити в кооперацію з цими виробниками, забезпечуючи поставку необхідного озброєння в ЗСУ.

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