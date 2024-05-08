Україна зрівнялась з Росією у виробництві дронів-камікадзе, – Укроборонпром
Джерело:"Армія Inform"
Україна у поточному році наздогнала Росію у виготовленні дронів-камікадзе, аналогічних за характеристиками з російськими "Шахедами". Українські виробники зброї знайшли ключ до нарощення потужностей.
Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін розповів, що зростання виробництва українських дронів пов'язане з декількома факторами. Зокрема, більше БпЛА виготовляють і завдяки кооперації з приватними виробниками.
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До виробництва залучили приватників
За словами Сметаніна, підписано низку контрактів з приватними виробниками, переважно це стосується ліцензійного виробництва, зокрема, і дронів. Оскільки приватні підприємства не можуть забезпечити потрібну кількість, тому підписують ліцензійну угоду, і до виробництва залучаються підприємства Укроборонпрому.
І це вже дало свої результати. У 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників,
– говорить голова Укроборонпрому.
Герман Сметанін говорить, що слова міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, що "те, що на Росії вибухає, – то все наше" – це факт.
Також голова оборонного підприємства говорить, що до розробки нових видів озброєнь залучили дуже велику кількість приватних підприємств-розробників та науковців.
Сметанін пообіцяв, що держава буде терміново нарощувати виробництво та входити в кооперацію з цими виробниками, забезпечуючи поставку необхідного озброєння в ЗСУ.
Що відомо про виробництво аналогів "Шахеда" Україною
- Восени 2023 року в Україні стало відомо про початок виготовлення безпілотників, які є аналогом іранських дронів Shahed-136/131. Проте в Укроборонпромі удосконалили іранський зразок. Український дрон може долати відстань у майже 1000 кілометрів.
- Тоді ж про це розповів і голова Укроборонпрому Герман Сметанін. За його словами, нині ударні безпілотники виробляються у кооперації з іноземними партнерами. Де саме розташоване виробництво, ясна річ, голова Укроборонпрому не розкривав.
- Наприкінці лютого 2024 року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, що українські зразки дронів-камікадзе мають разючу схожість з іранськими "Шахедами" за потужністю вибухівки, дальністю польоту та іншими технічними характеристиками.