ЗСУ теж вже використовують дрони-камікадзе, – Повітряні сили

Росія не єдина у війні використовує безпілотники, призначення яких собою ж знищити ціль. Україна також отримала від партнерів дрони-камікадзе, а зараз очікує на новенькі безпілотники Switchblade 600.

Про це розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу. Він зазначив, що сьогодні безпілотники є невід'ємним чинником у військових конфліктах.

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Україна теж використовує дрони-камікадзе

Наразі у війні Україна використовує БПЛА ударного типу Bayraktar TB2, а також дрони-камікадзе Switchblade 300, які надані Західними партнерами. Тепер же партнери пообіцяли передати декілька комплектів ударних БПЛА Switchblade 600.

Це теж новітній БПЛА, який має дуже потужні тактико-технічні характеристики і, сподіваємося, дуже гарно зарекомендує себе в бойових діях в Україні,

– сказав Юрій Ігнат.

Також речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що в Україні також є певні власні розробки в галузі безпілотної авіації, однак про застосування їх на полі бою говорити рано. Тому Україна поки що може розраховувати лише на допомогу Західних партнерів.

Безпілотники-камікадзе у Росії

Switchblade – це тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс, який розробили у США. Він призначений для ураження противника через самознищення.

Також Юрій Ігнат розповів про те, як Росія застосовує дрони-камікадзе на фронті та у мирних містах України. За його словами країна-терористка посилає ці БПЛА хвилями і переважно в нічний час, виснажуючи ППО України. Збивати ж ці дрони вночі можна лише вогневими засобами, які мають радіолокаційні системи.

Після першого збиття іранського "Shahed-136" в Україні 13 вересня, захисники України лише таких дронів збили понад 300. Відомо, що Росія замовила їх у кількості 2400 штук, але наразі невідомо, скільки в неї їх ще залишилося. Втім фіксується зменшення кількості подібних запусків.

Повний брифінг Юрія Ігната: відео

Запуски дронів-камікадзе по Україні: останні новини

26 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Росія використала проти України 400 іранських дронів. Усе це – за ледь більше як місяць.

Попри такий масив українські військові успішно їх збивають. Так, британська розвідка заявила, що нам вдається збивати до 85% іранських дронів.

Юрій Ігнат вважає, що лише питанням часу було те, що Україна зможе так ефективно боротися проти ворожих безпілотників.

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