У ГУР розповіли про перспективи розвитку морських дронів: чи має ворог засоби протидії

Напередодні Нового року ГУР України продемонструвало результати вдосконалення українського озброєння. Розвідники знищили два російські гелікоптери Мі-8 і підбили ще один за допомогою морських дронів Magura V5.

Про перспективи розвитку морських дронів розповів представник ГУР Міністерства оборони України Євген Єрін в етері телемарафону, передає 24 Канал. Однак він наголосив, що не може розкрити усіх подробиць.

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Результати роботи ворог ще відчує на собі

За словами Єріна, робота триває за різними напрямками, але її результати ще попереду. Їх ми обов'язково побачимо, а ворог – відчує на собі.

Представник ГУР нагадує, що це процес не одного дня чи місяця.

Звичайно, противник теж вчиться і готується. Недооцінювати противника не можна,

– каже Єрін.

Проте нині засоби протидії росіян – це першочергово засоби захисту від атак морськими дронами. "Якоїсь ефективної протидії або альтернативи для ураження наших морських дронів у них поки немає", – додав він.

До слова, аналітики Defence Express оцінили операцію зі знищення ворожих гелікоптерів. Вони вважають, що для успіху морських дронів необхідно було вдосконалити всі елементи – від системи управління до адаптації ракет для умов морського середовища.