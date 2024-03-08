Бояться ударів ЗСУ: британська розвідка про те, чому Росія запускає Mohajer-6 над Чорним морем

Британська розвідка назвала мету активного використання Росією іранських дронів Mohajer-6 у Чорному морі. Зокрема, є декілька причин.

Росія використовує іранські дрони Mohajer-6 для розвідки над Чорним морем, а також для коригування ударів по узбережжю.

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Навіщо Росія використовує дрони Mohajer-6 у Чорному морі

Британська розвідка зазначила, що Mohajer-6 – це безпілотний літальний апарат іранського виробництва, наданий Росії та помічений у польоті над Чорним морем та Кримом.

Mohajer-6 призначений для розвідки, спостереження, виявлення цілей, але також може проводити атаки класу "повітря-земля" з використанням керованих боєприпасів вільного падіння.

За даними їхньої розвідки, практична дальність дії Mohajer-6 обмежена прямою видимістю для забезпечення управління оператором у режимі реального часу: приблизно 200 кілометрів на висоті 3,3 кілометра. Її можна розширити шляхом передачі управління іншій наземній станції управління.

Присутність дронів у західному Криму, ймовірно, є свідченням того, що Росія намагається виявити загрози російським портам і суднам після недавніх успіхів України. Існує реальна можливість, що в їх завдання також входить підтримка російських процесів завдання ударів по південно-західному узбережжю України,

– повідомили у Міноборони Британії.

Росіяни випадково збили свій же дрон

Україна збила щонайменше кілька Mohajer-6 – про останній такий випадок повідомляли у листопаді 2023 року. Натомість британській розвідці відомо про випадок збиття такого дрона у вересні.

Також у заяві британської розвідки мовиться, що Росія, ймовірно, випадково збила дрон над Кримом 6 червня 2023 року.

До речі, у серпні 2023 року Іран заявив, що розробив удосконалений безпілотник під назвою Mohajer-10. Новий безпілотник нібито має дальність дії 2 000 кілометрів і може літати до 24 годин. Його заявлене корисне навантаження – до 300 кілограмів, що вдвічі перевищує вантажність дрона Mohajer-6.