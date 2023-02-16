Іран передав Росії ударні дрони Mohajer-6: яку загрозу вони становлять

Іран продовжує підтримувати геноцид, який скоює Росія. Країні-терористці постачають, зокрема, БПЛА. Зокрема, Mohajer-6.

Іран бере безпосередню участь в ударах по Україні. Дані, які перехопила українська розвідка, свідчать, що іранська сторона допомагає Росії не лише зброєю, але й, вочевидь, забезпечує операторів для "Шахідів", інформує 24 канал.

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Раніше Росія активно атакувала Україну дронами Shahed-131 і Shahed-136. Їх Іран поставив країні-терористці ще влітку 2022 року.

Що відомо про Mohajer-6

Тим часом іранські Mohajer-6 з'явилися у Росії восени 2022 року. Вперше їх зафіксували у вересні минулого року. Тоді захисники українського неба збили його над Чорним морем.

Експерти вважають, що Mohajer-6 – значно складніші, аніж "Шахіди". Радіус дії становить 200 кілометрів. Mohajer-6 може водночас нести по 4 ракети класу "повітря — земля".

Mohajer-6 використовують для:

ведення розвідки;

спостереження;

рекогностування;

вогневого ураження.

Характеристики Mohajer-6: максимальна злітна вага – 600 кілограмів; дальність польоту – 200 кілометрів; максимальна швидкість – 200 кілометрів на годину; тривалість польоту – 12 годин.

Водночас Mohajer-6 – неповороткий та зручний для того, аби по ньому блискуче відпрацювала ППО.