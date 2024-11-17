Російські дрони під час обстрілу України могли залетіти на територію Молдови

Росія здійснила масований обстріл України, під час якого кілька безпілотників могли порушити повітряний простір Молдови. Уряд країни повідомив, що радари не зафіксували дронів, проте місцеві чули вибухи.

17 листопада Росія здійснила масовану атаку на Україну, використовуючи ракети та безпілотники. Під час цієї атаки кілька дронів могли порушити повітряний простір Молдови. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись Prima Sursă.

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Чи перетнули російські безпілотники кордон Молдови

Патрулі на прикордонних територіях Молдови помітили вибухи у прикордонних з Україною районах. Також було зафіксовано ракету в районі Ларзи, що знаходиться на українському боці кордону.

Зверніть увагу! Крім цього, місцевий мешканець у Грозниці бачив два літальні об’єкти на висоті приблизно до 100 метрів, які нагадували дрони, після чого вони зникли з виду над Ротундою і Верхніми Холохорами.

Попри ці спостереження на прикордонні країни, радари Молдови не зафіксували жодних дронів, оскільки ці апарати зазвичай рухаються на дуже низькій висоті, щоб уникнути виявлення.

На території Молдови не зафіксували падіння літальних апаратів, тому закликаємо всіх зберігати спокій. Якщо ви помітите підозрілі об'єкти чи літальні апарати, негайно повідомте про це компетентні органи,

– наголосила влада країни.

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