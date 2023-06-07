У США вважають, що дрони у Москві намагались атакувати будинки офіцерів розвідки, – NBC

Вранці 30 травня у Москві та околицях було неспокійно. Місто атакувала зграя безпілотників, а один з них ледь не долетів до резиденції Владіміра Путіна.

Чиновники США вважають, що безпілотники намагались атакувати будинки російських військових. Мовиться про офіцерів Служби зовнішньої розвідки Росії.

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Це не була випадкова атака

Високопоставлений чиновник США та співробітник Конгресу, обізнаний із цією справою, сказав, що удари безпілотників були націлені на місця, які є московськими резиденціями офіцерів російської розвідки.

За даними Strider Technologies, принаймні один із житлових будинків, які уразив дрон, пов'язаний із російською Службою зовнішньої розвідки. Наразі невідомо, чи постраждав будинок якось офіцера розвідки і чи постраждав, власне, хтось із співробітників.

Це не була якась випадкова атака на заможне передмістя. Удар був елементом психологічної війни російсько-українського конфлікту, який вперше досягає московських околиць,

– сказав співзасновник Strider Technologies Ерік Левеск.

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