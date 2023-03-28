На крилах – "Слава Україні": росіяни бідкаються через уламки дрона під Москвою

У Росії знову заявили про "атаку" беспілотниками. Цього разу дрон виявили біля залізничних колій у Новій Москві. Окрім того, цей "пристрій" був саморобний, а на крилах було написано "Слава Україні".

Інформацію про БпЛА почали, як зазвичай, розповсюджувати пропагандистські ЗМІ. Проте особливе місце у їхній істериці посідає зовнішній вигляд дрона, який розмальований у жовтий та синій кольори. Про деталі інциденту інформує 24 Канал.

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Росіяни "злякалися" дрона з дерева і пінопласту

Як повідомляють пропагандисти, уламки безпілотника виявили поблизу залізничних колій у Новій Москві. Житель села Світіно заявив, що знайшов дрон приблизно за 100 метрів від залізниці.

Дивіться на карті, де знайшли дрон

І хоча виготовлений БпЛА із дерева та пінопласту, росіян "налякало" те, що він "не долетів до Кремля лише 60 кілометрів". Проте найбільше пропагандисти почали істерити через зовнішній вигляд "дрона". Кремлівські посіпаки особливо підкреслюють, що він має жовто-синє забарвлення, а на крилах напис – "Слава Україні".

БпЛА, який знайшли у Московській області / Фото Baza

На місце падіння саморобного БпЛА навіть викликали слідчих, які мають встановити всі "обставини інциденту".

Жарт, "репетиція ворога" чи диверсія

У російських соцмережах пишуть, що це може бути чийсь жарт. Адже саморобний дрон з дерева не зміг би подолати 400 кілометрів, а саме на такій відстані від українського кордону знайшли БпЛА.

Окрім того, його "характеристики бажають кращого". Конструкція не зможе витримати навіть найпростішого акумулятора, а з бойовою частиною – тим паче не злетить.

І, здавалося б, росіяни почали раціонально мислити, але ні. Після "детального аналізу" БпЛА вони прийшли до висновку, що це могла бути "репетиція ворога". Буцімто його запустили лише для того, аби перевірити здатність долати дистанцію і "залякати" росіян.

Проте деякі стверджують, що це може бути й диверсія силових структур Росії, аби звинуватити Україну в атаці.

Окупантам скрізь "маряться" дрони