Вибухнув, не долетівши до цілі: з'явилося епічне відео знищення "Шахеда" на Чернігівщині

Вночі 28 травня російські загарбники запустили по Україні дрони-камікадзе. Один з них – вдало знищили на Чернігівщині.

Прикордонники показали, як вони влучно ліквідували ворожий "Шахед". Зауважимо, що загалом вночі було знищено 52 дрони-камікадзе.

До теми 54 дрони та вибухи в Києві і Житомирі: все про наймасштабнішу атаку "Шахедами"

На Чернігівщині знищили російський дрон

Як розповіли у ДПСУ, вночі прикордонники збили ворожий "Шахед" на Чернігівщині.

Виявивши ціль, бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та інших наявних засобів ураження.

У підсумку дрон вибухнув і впав у полі, не долетівши до визначеної цілі.

Прикордонники збили дрон-камікадзе: дивіться відео



​Збитий дрон на Чернігівщині / фото ДПСУ

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