Вибухнув, не долетівши до цілі: з'явилося епічне відео знищення "Шахеда" на Чернігівщині

28 травня 2023, 12:30
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Джерело:

ДПСУ

Вночі 28 травня російські загарбники запустили по Україні дрони-камікадзе. Один з них – вдало знищили на Чернігівщині.

Прикордонники показали, як вони влучно ліквідували ворожий "Шахед". Зауважимо, що загалом вночі було знищено 52 дрони-камікадзе.

До теми 54 дрони та вибухи в Києві і Житомирі: все про наймасштабнішу атаку "Шахедами"

На Чернігівщині знищили російський дрон

Як розповіли у ДПСУ, вночі прикордонники збили ворожий "Шахед" на Чернігівщині.

Виявивши ціль, бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та інших наявних засобів ураження.

У підсумку дрон вибухнув і впав у полі, не долетівши до визначеної цілі.

Прикордонники збили дрон-камікадзе: дивіться відео


​Збитий дрон на Чернігівщині / фото ДПСУ

Нічна атака дронами по Україні: що відомо

  • У Голосіївському районі Києва через збиття дронів уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну – госпіталізували.
  • Унаслідок обстрілів Києва загинув 41-річний уродженець Чернігівщини. Ще одна жінка та чоловік отримали поранення – їх госпіталізовано. Пошкоджень зазнали житлові та нежитлові будівлі та понад шести автомобілів.
  • В ОВА підтвердили влучання по одному з інфраструктурних об'єктів на Житомирщині. Попередньо, жертв та постраждалих немає.
  • Також цієї ночі в Черкаському районі сили ППО ліквідували 2 російські дрони.
  • У Повітряних силах наголосили, що ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54.
  • Як стало відомо, ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину.
  • На щастя, внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 "Шахеди".

Автор: Софія Ковнір