Ситуація ускладнюється: яку "новинку" найчастіше застосовують росіяни

Настання зими значно ускладнило ситуацію на фронті. Холодна погода дозволяє ворогу активно використовувати бронетехніку, а покращена видимість сприяє інтенсивнішому застосуванню безпілотників.

Однак найбільше занепокоєння викликає "новинка", яку ворог застосовує дедалі частіше – дрони на оптоволокні. Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко пояснив 24 Каналу, що ці безпілотники дають можливість точніше контролювати політ.

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Як працюють дрони на оптоволокні

З початком зими ситуація на фронті суттєво ускладнилася через погодні умови, які значно впливають на тактику дій ворога. Коли видимість покращується, противник активізує використання безпілотних літальних апаратів, серед яких є як легкі коптери для скидів, так і важкі дрони.

Однак найбільше занепокоєння викликає "новинка", яку ворог активно застосовує останні кілька місяців – це дрони, що працюють на оптоволокні. Такі дрони дозволяють точніше керувати польотом, що значно підвищує ефективність атак, особливо в умовах сприятливої погоди.

Через це ситуація ускладнюється,

– пояснив офіцер.

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Як погода впливає на використання техніки

Як зазначив Назаренко, погодні умови суттєво визначають використання техніки. Коли замерзає ґрунт, ворог збільшує використання бронетехніки та легких транспортних засобів, таких як багі, що дає йому додаткову мобільність. Водночас, коли температура ледве плюсова й важко пересуватися техніці, ворог в основному використовує піхоту.

Багато хто в Україні дещо позитивно сприймає, що прийшла зима. Однак моїм побратимам, які контролюють лінію розмежування, де надзвичайно складно тримати оборону, їм важко в таких умовах відбивати ворожі штурми,

– пояснив Володимир Назаренко.

Попри величезні втрати, ворог не припиняє спроб штурмувати наші позиції, особливо на Сході, у зоні лінії розмежування. Однак українські військові, зокрема артилеристи та оператори ударних безпілотників, роблять усе можливе, щоб ворог відчував ці втрати, змушуючи його перегруповуватися та поповнювати свої підрозділи. Втім, це поки що не зупиняє ворога, і він продовжує тиснути, де це йому вдається.

Як повідомили у Генштабі, за 17 лютого українські захисники ліквідували 1170 російських окупантів, загалом же – 861 090 осіб.