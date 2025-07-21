Авіаексперт пояснив, як можна ефективно використати дрони-перехоплювачі

В українській владі часто анонсують збільшення виробництва дронів-перехоплювачів. Однак, це більш комплексне питання, ніж лише безпілотники, які перехоплюватимуть російські "Шахеди".

Таку думку 24 Каналу висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що дрони-перехоплювачі повинні мати конкретні серії. Тоді кожна з них буде ефективною.

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Як ефективно використати дрони-перехоплювачі?

Якщо дрон-перехоплювач працює на лінії бойового зіткнення і знищує "розвідники", то там він буде ефективний. Адже "розвідники" літають на висотах 500 – 600 метрів. Якщо вище, то перехоплювач їх погано бачить.

Саме на цих висотах дрони-перехоплювачі швидкі, маневрові та досить ефективні. Щодо "Шахедів", то вони можуть йти на висотах 4 тисячі кілометрів. Уже є обіцянки, що Україна має дрони, які можуть літати на такій відстані. Але тоді їхня вартість буде однаковою з вартістю ракети.

Отже, треба шукати рішення, які дозволяють дешево й ефективно збивати ці "Шахеди" на висотах більших, ніж 2,5 – 3 тисяч метрів,

– наголосив Костянтин Криволап.

За його словами, найбільш ефективними будуть системи легкомоторної авіації, які оснащені маленькими малогабаритними ракетами класу LMM. Якщо вони діятимуть на відстані 7 – 10 кілометрів по горизонталі, то відповідно діставатимуть "Шахед".

Отже, не буде витрачатися енергія, щоб відірватися від землі й подолати гравітаційні сили. Відтак можна забезпечити перехоплення "Шахедів", коли вони ще не долітають до міста, а йдуть над лісами, полями, городами. Саме там їх потрібно зустрічати й знищувати.

"Я не кажу про міста поблизу фронту, але, наприклад, у Черкасах, Києві, Дніпрі, на заході України – це можна робити. Там є територія, щоб збивати дрони", – підкреслив авіаційний експерт.

Як модернізувати українську ППО?

Наша протиповітряна оборона має змінити алгоритми роботи. Її складовими є виявлення, ідентифікація та розподілення цілей. Саме третій етап має найбільше проблем. Адже раніше до ППО входили зенітно-ракетні комплекси й Повітряні сили.

Тоді було зрозуміло, як ти розподіляєш зони відповідальності, хто де працює. Зараз з'явилися мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, порушують питання легкомоторної авіації. Тому ППО повинна стати інформаційно-командним центром за розподілом,

– пояснив авіаційний експерт.

За своїм змістом протиповітряна оборона вже такою є, але алгоритми роботи на практиці не завжди ефективні. Саме над цим питанням треба серйозно попрацювати.