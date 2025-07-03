Ефективність підтверджена: Зеленський анонсував виробництво дронів-перехоплювачів

Вже цього року Україна планує виготовити сотні тисяч безпілотників різного типу. Головним компонентом стануть дрони-перехоплювачі, які зможуть збивати велику кількість "Шахедів".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Зеленського під час спілкування з журналістами в Данії 3 липня.

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Україна масштабує виробництво дронів

Володимир Зеленський пояснив, що підписання меморандуму між Міністерством оборони України та американською компанією Swift Beat, LLC дасть змогу масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів.

Це документ про копродакшн між Україною та США. Це буде кілька кампаній. Зосереджуються на дронах різного типу. Але те, що найголовніше, – це цей рік і наступний. Цей рік – сотні тисяч. І наступний рік – буде збільшення,

– розповів президент.

Глава держави наголосив, що ключовим елементом документа є виробництво дронів-перехоплювачів, ефективність яких уже підтверджена на практиці в Україні.

За словами Зеленського, відтепер низка українських оборонних підприємств отримає доступ до новітніх технологій, що дозволить наростити обсяги виробництва.

До слова, нещодавно міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна потребує більшої кількості перехоплювачів і систем протиповітряної оборони для ефективного захисту від російських атак. За його словами, держава готова їх придбати або орендувати.