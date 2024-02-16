У Росії заявляють про атаку дронів: їх нібито збивати над Бєлгородською областю та Чорним морем

У Росії знову неспокійно. Там заявляють про чергову атаку безпілотників та звинувачують Україну.

Вороже міноборони заявляє, що вночі проти 16 лютого Росію атакували дронами. Там вже звинуватили у цьому Україну, передає 24 Канал.

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Росіяни знову заявляють про знищення дронів

У повідомленні російського міноборони мовиться, що безпілотні літальні апарати нібито атакували об'єкти на території держави-агресорки.

Відповідно до інформації відомства, один дрон нібито знищили в Бєлгородській області та ще чотири – в акваторії Чорного моря. Більше жодних деталей не уточнюють.

Дрони атакують Росію