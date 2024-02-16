У Росії заявляють про атаку дронів: їх нібито збивати над Бєлгородською областю та Чорним морем
16 лютого 2024, 08:50Читать новость на русском
У Росії знову неспокійно. Там заявляють про чергову атаку безпілотників та звинувачують Україну.
Вороже міноборони заявляє, що вночі проти 16 лютого Росію атакували дронами. Там вже звинуватили у цьому Україну, передає 24 Канал.
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Росіяни знову заявляють про знищення дронів
У повідомленні російського міноборони мовиться, що безпілотні літальні апарати нібито атакували об'єкти на території держави-агресорки.
Відповідно до інформації відомства, один дрон нібито знищили в Бєлгородській області та ще чотири – в акваторії Чорного моря. Більше жодних деталей не уточнюють.
Дрони атакують Росію
- У ніч на 15 лютого у Курську область вкотре завітала "бавовна". Стало відомо, що два безпілотники ГУР уразили нафтобазу, розташовану там. У розвідці розповіли, що об'єкт атакували два БпЛА українського виробництва. Ворог використовував цю нафтобазу для потреб окупаційної армії.
- У Краснодарському краї пролунали вибухи на нафтопереробному заводі Ільський. Перед цим місцеві жителі бідкалися на безпілотники. В оперативному штабі регіону визнали, що пожежа дійсно спалахнула на території Ільського НПЗ. Рятувальники заявили, мовляв, "відкрите горіння оперативно ліквідували". Традиційно, про постраждалих та руйнування не повідомляли.
- Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що вночі проти 6 лютого дрони нібито атакували Бєлгородську область. Зокрема, під атакою було місто Губкін Бєлгородської області. У росіян традиційно ніхто не постраждав.