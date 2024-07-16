Російські "Шахеди" залетіли в Білорусь: що це може означати для Лукашенка

Над територією Білорусі упродовж кількох днів зафіксували 4 російських дрони, один з них зайшов на глибину 300 кілометрів. Країна підіймала в небо свої винищувачі.

Конфлікт між Росією та Білоруссю цілком можливий. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що немає сумнівів у тому, що він колись виникне.

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Які насправді стосунки між Лукашенком та Путіним

Ці два диктатори ніколи не були друзями. Навпаки вони неодноразово підставляли один одного. Коли у 2020 році у Білорусі почалися масові протести через незгоду людей з результатами виборів, Лукашенко підозрював Путіна у причетності до цього.

Така ідея виникла в його голові, бо він прекрасно знав, скільки проблем йому створює Путін,

– сказав Аббас Галлямов.

Але оскільки вони обоє диктатори, проти них весь демократичний світ, а їхні країни межують, то вони змушені якось взаємодіяти. Попри це, політики могли посваритися за гроші. Можливо, Лукашенко зрозумів, що Путін немає шансів перемогти.

Війна вимагає дедалі більше грошей. Контрактникам виплачують просто фантастичні суми, тому цілком можливо, Путін більше не може платити Лукашенку.

Або ж Лукашенко після отримання ядерної зброї відчув себе впевненішим. Публічно він поводиться, ніби є господарем цієї зброї,

– зауважив політтехнолог.

Президентам завжди є, що ділити, тому приводи для конфліктів знайти дуже легко. Ба більше, риторика Лукашенка останнім часом не є дружньою щодо Путіна.

Крім цього, є фактори, які свідчать про передачу влади в Білорусі. Наприклад, Лукашенко на Всебілоруських народних зборах обрав свого заступника. Такого ще ніколи не було.