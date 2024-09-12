Ми стоїмо на боці Польщі, – Блінкен про можливість для Варшави збивати російські дрони

Ентоні Блінкен, Держсекретар США, заявив про підтримку Варшави у випадку порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотними апаратами.

Під час зустрічі з Радославом Сікорським, міністром закордонних справ Польщі, Блінкен наголосив на непохитній позиції США щодо права країни на самооборону. Американський державний секретар висловив зобов'язання США захищати польську територію.

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США на боці Польщі у питанні загроз з повітря

На запитання журналістів про можливість збивання російських повітряних цілей, Блінкен акцентував, що Сполучені Штати Америки стоять на боці Польщі.

Він згадав про "залізне зобов'язання" в рамках 5 статті Північноатлантичного договору, що каже: напад на одного союзника означає війну зі всіма членами НАТО.

Не так давно на важливості цієї статті наголошував президент Джо Байден, заявивши про готовність США захищати кожен дюйм польської землі. Про це згадав Блінкен.

Ми стоїмо на боці Польщі, яка має право на самооборону. Президент Байден під час візиту до Польщі сказав, що США захищатимуть кожен дюйм польської землі,

– констатував голова Держдепу.

Радослав Сікорський висловив занепокоєння щодо інцидентів з російськими ракетами, які порушують територію НАТО. Він зазначив, що проблема залишається актуальною, навівши приклади інцидентів у Латвії та Румунії.

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Водночас посадовець згадав про дії Білорусі, яка збиває безпілотники, що можуть перетнути польський кордон.