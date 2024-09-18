Мережа переповнена кадрами потужної пожежі у російському Торопці. Стало відомо, що саме викликало таке сильне полум'я у місті, через яке навіть місцевих жителів довелося евакуювати.

Ще біля 03:00 з'явилися перші повідомлення про атаку дронів на Тверську область. І поки тамтешня влада казала лише про падіння уламків, місцеві визнавали – прилетіло у склад боєприпасів. Врешті, джерела 24 Каналу уточнили, що був стертий з лиця землі великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії в місті Торопець.

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Велика втрата росіян

Зазначається, що на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

Після прильотів українських дронів розпочалася надзвичайно потужна детонація. Місцеві в пабліках запитували одне одного, чи це часом не ядерна бомба до них прилетіла. Зараз "бавовна" палає на ділянці шириною 6 кілометрів.

СБУ разом з побратимами із Сил оборони продовжує методично зменшувати ракетний потенціал ворога, яким той нищить українські міста. Працюємо далі, щоб організувати подібну "картину" на інших військових об‘єктах Росії, які працюють на війну проти України, – зазначило джерело у СБУ.

ЗМІ тим часом пишуть, що атаку на склад здійснило понад 100 БпЛА. Було ліквідовано понад 30 тисяч тонн різних боєприпасів. Пожежу на місці удару видно навіть з космосу.

Детонація боєприпасів у Торопці: дивіться відео

Пожежа у Торопці: дивіться відео

До слова, у Ярославлі сталася пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів.