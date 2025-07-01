Дрони СБУ уразили в Ставрополі радіозавод "Сигнал" – один із найбільших виробників Росії

У ніч проти 26 липня далекобійні дрони СБУ уразили виробничі потужності Ставропольського радіозаводу "Сигнал". Він спеціалізується на виробництві різних видів РЕБів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, засобів дистанційного керування та працює на російський воєнно-промисловий комплекс.

Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела в СБУ.

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Удар дронів по заводу в Ставрополі офіційно підтвердили в СБУ

Завод у Ставрополі, який виробляє продукцію зокрема й для російського війська, перебуває під міжнародними санкціями. Підприємтво працює та постачає необхідні частини для ворожої авіації та радіоелектронної боротьби, зокрема для станцій "Смальта", "Гарденія" та РЕБ-комплексів, таких як "Тополь-Е".

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За даними Служби безпеки України, один із ударів завданий по корпусу №2 (цеху №5), де розташоване дороговартісне імпортне обладнання. Серед іншого там зберігалися станки на базі числового програмного управління.

Друге ураження зафіксовано у корпусі №1 радіозаводу, де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв №17.

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СБУ завдала удару по заводу у Ставрополі: відео

СБУ продовжує системно виводити з ладу ворожі обʼєкти, що працюють на війну проти України. Кожне таке ураження зупиняє виробничі процеси та знижує військовий потенціал ворога. Ця робота триватиме й надалі,

– повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Росіяни – жителі Ставрополя – скаржилися на ранкову атаку великою кількістю дронів. БпЛА бачили в різних куточках міста. Саме жителі повідомили, що безпілотники летіли в район заводу. Над підприємством після обстрілу було помітно густий чорний дим.