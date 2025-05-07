Дрони СБУ успішно відпрацювали по ключових оборонних заводах Росії

Уночі середи, 7 травня, далекобійні дрони СБУ уразили 2 заводи оборонно-промислового комплексу в російському тилу. Вибухи пролунали на "Базальті" та "Сплаві".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела в СБУ. Окрім того, рух БпЛА змусив ворога ввести на території Московської області план "Килим".

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Що відомо про уражені цілі

Місцеві жителі нарахували щонайменше 7 вибухів у Красноармійську Московської області, після чого на заводі "Базальт" розпочалася пожежа. Це головне оборонне підприємство Росії з виготовлення озброєння й боєприпасів для усіх родів військ.

Окрім того, неспокійно було в місті Тула. Дрони прилетіли на завод "Сплав" – єдине підприємство країни-агресорки, яке проєктує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони. На території виникла сильна пожежа та задимлення.

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На відміну від росіян, які б’ють по житлових багатоповерхівках у мирних містах, СБУ працює чітко по військових об’єктах, які допомагають ворогу здійснювати збройну агресію проти України. Робота над послабленням військових спроможностей Росії триватиме й надалі,

– йдеться в повідомленні.

Через атаку росіяни мусили закрити аеропорти в Московській області. Це створило транспортний колапс, авіакомпанії скасували сотні рейсів.