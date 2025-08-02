Під прицілом дронів вночі 2 серпня опинилися декілька російських об'єктів. Так, дрони СБУ вразили аеродром зберігання "Шахедів" в Приморсько-Ахтарську та військовий завод "Електроприлад".

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.

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Що відомо про об'єкти, які були уражені дронами СБУ?

Вночі 2 серпня дрони СБУ працювали по російських військових об’єктах у ворожому тилу.

Як вказується, першою ціллю БпЛА став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ", що в Краснодарському краю.

Тут було уражено місця зберігання й запуску "Шахедів", які атакують Україну. Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа,

– повідомили в СБУ.

Друга ціль дронів була – завод "Електроприлад", що розміщений в місті Пенза. Це підприємство працює на російський ВПК.

Тут виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів.

– повідомили деталі в СБУ.

Дрони Служби безпеки України успішно уразили об'єкт. Вказується, що в районі вибухів фіксують задимлення.

До слова, в Генштабі підтвердили ураження низки важливих об'єктів в Росії. Так, в ніч на 2 серпня Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях Росії, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави.