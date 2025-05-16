Дрони СБУ уразили склади боєприпасів росіян біля Перевального в Криму, – ЗМІ

Напередодні українські дрони завдали потужного удару по військових складах 126 окремої гвардійської бригади берегової оборони Росії поблизу села Перевальне в Криму. Внаслідок атаки там почалася потужна детонація боєприпасів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Які наслідки удару по складу боєприпасів окупантів в Криму

За інформацією джерела видання, вчора, 16 травня, дрони СБУ завдали удару по складах боєприпасів 126 окремої гвардійської бригади берегової оборони Росії, яка базувалася поблизу села Перевальне в Криму.

В Криму уражено склад боєприпасів росіян: дивіться відео

Крім того, там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів.

На відео з мережі можна помітити потужну детонацію боєприпасів та масштабні пожежі на території ворожих складів. Місцеві повідомляють про дим над територією самої військової частини.

На складі боєприпасів потужна детонація: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика)

Також росіянам довелося перекривати рух трасою Сімферополь-Алушта, яка проходить повз село Перевальне.

Крім того, є інформація, що внаслідок успішної атаки дронів СБУ, загинули російські військові, які перебували на військовому складі.