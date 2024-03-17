СБУ атакувала НПЗ у Краснодарському краї: це вже 12-й такий завод за останній час
Вночі безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу у Краснодарському краї. Стало відомо, що цю атаку спланувала Служба безпеки України.
Як повідомили джерела 24 Каналу у спецслужбах, за нічною "бавовною" у Слов'янську-на-Кубані стоїть СБУ.
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Основна ціль уражена
Так, у ніч проти 17 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані, що у Краснодарському краї.
Як зазначає джерело, СБУ здійснила цю операцію у співпраці з ССО та Силами безпілотних систем ЗСУ.
Вже можна говорити про успішний результат – зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю,
– йдеться у повідомленні.
Співрозмовник додає, що Служба продовжує реалізовувати стратегію на підрив економічного потенціалу Росії і зменшення потоку нафтових доларів, які ворог направляє на війну.
Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів у Росії.
Завдяки діяльності цього відомства тепер абревіатура "НПЗ" розшифровувається як "новий палає завод", уточнило джерело.
Атака на Слов'янський НПЗ: що відомо
- Уночі у Краснодарському краї пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі казали, що прильоти відбувалися один за одним. Зазначають, що відбулося щонайменше 7 вибухів.
- Крім того, росіяни вкотре обурювалися роботою "пе-ве-о", яка не може впоратися із невідомими БпЛА.
- Згодом стало ясно, куди саме вдарили дрони. Під ударом опинився нафтопереробний завод ТОВ "Слов'янськ Еко".
- Російська влада визнала, що завод перебував під обстрілом. Однак повідомила, що на територію підприємства упав лише один безпілотник, інші – нейтралізували. Вочевидь, процес так званого "нейтралізування" пройшов невдало, адже кадри з місця події свідчать, що на території заводу сталася велика пожежа.
- Також окупанти заявили про одну жертву. За їхніми словами, у працівника НПЗ зі страху стався серцевий напад. Чоловік помер.
- Слід зауважити, що Краснодарський край був не єдиним регіоном, де гриміло і палало вночі.
- У російському міноборони вже відрапортували про масовану атаку 35 дронів. За даними відомства, "пе-ве-о" збила 4 БпЛА над Московською областю, 3 – над Бєлгородською, 2 – над Калузькою, 1 – над Орловською, 1 – над Ростовською, 4 – над Ярославською, 3 – над Курською, 17 – над Краснодарським краєм.