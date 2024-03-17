СБУ атакувала НПЗ у Краснодарському краї: це вже 12-й такий завод за останній час

Вночі безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу у Краснодарському краї. Стало відомо, що цю атаку спланувала Служба безпеки України.

Як повідомили джерела 24 Каналу у спецслужбах, за нічною "бавовною" у Слов'янську-на-Кубані стоїть СБУ.

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Основна ціль уражена

Так, у ніч проти 17 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані, що у Краснодарському краї.

Як зазначає джерело, СБУ здійснила цю операцію у співпраці з ССО та Силами безпілотних систем ЗСУ.

Вже можна говорити про успішний результат – зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю,

– йдеться у повідомленні.

Співрозмовник додає, що Служба продовжує реалізовувати стратегію на підрив економічного потенціалу Росії і зменшення потоку нафтових доларів, які ворог направляє на війну.

Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів у Росії.

Завдяки діяльності цього відомства тепер абревіатура "НПЗ" розшифровувається як "новий палає завод", уточнило джерело.

Атака на Слов'янський НПЗ: що відомо