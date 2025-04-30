Дрони СБУ "забавовнили" Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію Росії
- У Муромі, що в Росії, дрони СБУ атакували приладобудівний завод.
- Цей завод спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації Росії.
- Як зазначається, на заводі пролунало 5 вибухів.
Вночі 30 квітня ударні дрони СБУ уразили підприємство військово-промислового комплексу Росії, що випускає продукцію для ведення війни проти України. Ідеться про Муромський приладобудівний завод, який локалізується у Владімірській області країни-агресорки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в СБУ.
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Дрони СБУ атакували Муромський приладобудівний завод у Росії
Цей завод спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації Росії.
Вказується, що на заводі прогриміло 5 вибухів. Попередньо, відомо про ураження двох будівель, розпочалася пожежа.
Муромський приладобудівний завод внесений у санкційні списки України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні російської військової агресії проти України.
Однак СБУ вирішила ці санкції "трохи розширити".
СБУ продовжує ефективно працювати по законним військовим цілям на території Росії,
– повідомило поінформоване джерело в СБУ.
У Муромі дрони атакували приладобудівний завод: дивіться відео
Нагадаємо, що росіяни вночі 29 квітня скаржилися на атаку БпЛА. Російське міноборони заявляло про роботу "пе-ве-о" відразу в кількох областях.