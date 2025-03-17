Взяти кількістю неможливо, – в полку БпАК “Ахіллес” сказали, чим дрони ЗСУ сильніші за російські
- Росія має перевагу в кількості безпілотників, але українські дрони відзначаються якістю використання та кращою логістикою.
- Українські військові здебільшого використовують дрони українського виробництва або з українськими компонентами, маючи достатню кількість фахівців.
Росіяни активно використовують безпілотники на полі бою, особливо дрони на оптоволокні, які є досить небезпечними. Ворог має перевагу саме у кількості.
Українські військові застосовують їх не так часто, але все ж є одна вагома перевага. Про це 24 Каналу розповів заступник командира 429 Окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич, зауваживши, що Україна зараз розвиває цю сферу.
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Чому дрони ЗСУ кращі
Заступник командира зауважив, що росіяни нарощують безпілотну компоненту швидше, ніж українські військові. Ворог, на жаль, має більше ресурсів у цій сфері.
Взяти кількістю неможливо. Тому ми беремо якістю використання,
– наголосив він.
В Україні, за словами Маляревича, набагато краща логістика. Крім того, в нашій країні розвивається сфера виробництва безпілотників. Здебільшого ЗСУ використовують дрони саме українського виробництва або з українськими компонентами. В Україні є достатня кількість фахівців та винахідників для цього.
Цікаво! Наша країна розробила БпЛА-камікадзе UJ-31 "Злива", він може переносити до шести FPV-дронів і працювати як ретранслятор зв’язку. Саме його використали для атаки на Москву.
Заступник командира додав, що, на жаль, окупанти активно використовують дрони на оптоволокні, ця зброя є досить загрозлива. Знищувати їх за допомогою РЕБ неможливо, єдиний вихід – знищувати місця зльоту безпілотників, що і роблять українські захисники.