Бойова міць бронетехніки ворога суттєво знизилась: як БпЛА змінили тактику ведення війни

Дрони назавжди змінили тактику ведення бойових дій. Вони є невіддільною складовою проведення військових операцій.

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко пояснив 24 Каналу, кому БпЛА більше зіграли на руку.

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Як дрони змінили тактику ведення бойових дій

Завдяки розвідувальним дронам українські оборонці отримали можливість раніше бачити противника у режимі онлайн – і вдень, і вночі. Якщо наші військові бачать ворога, то можуть його ефективно нищити шляхом об'єднаного вогневого впливу – гарматами, системами реактивного вогню, засобами БпЛА ударного типу дії, FPV-дронами, денними та нічними бомберами тощо.

Саме у зв'язку із застосуванням безпілотників вогнева міць легкоброньованої та броньованої техніки на полі бою знизилася в рази. Росіяни мають достатньо потужний розвинений напрямок БпЛА – як розвідувальний, так і ударний. Проте, на думку Юрія Федоренка, у російсько-українській війні дрони більше зіграли на руку Силам оборони України, ніж російській окупаційній армії.

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Інколи здається, що противник має невичерпний ресурс броньованої та легкоброньованої техніки. Має можливості знімати з консервації, ремонтувати, виготовляти, проводити у відповідність до бойового застосування. FPV-дрони нам суттєво допомогли. Якби не було безпілотних систем, уявити бодай на кілька хвилин, на жаль, ситуація у війні була б зовсім іншою і не на користь України,

– наголосив Ахіллес.

Одна потрібно пам'ятати, що результат на фронті дає об'єднана робота. Найскладніші обов'язки падають на плечі наших інженер-саперів, піхотинців та штурмовиків. Інші підрозділи Сил оборони забезпечують те, щоб військові на першій лінії були максимально захищені. Тобто нищать артилерію та резерви ворога, намагаються збивати авіацію, яка натепер є достатньо загрозливою зброєю.

Зазначимо, що Україна запустила в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Про це повідомив генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін. За його словами, безпілотники вже атакують стратегічні об'єкти агресора на відстані понад 1000 кілометрів.