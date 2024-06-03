У росіян з'являються дрони нового типу: військовий сказав, що потрібно ЗСУ для боротьби

Часто виявлення та знищення окупантів відбувається саме завдяки дронам. Ба більше, поступово війна перетворюється у війну технологій, тому українські військові завжди намагаються покращувати засоби, з якими працюють.

На Сіверському напрямку оператори FPV-дронів протистоять одному з найпрофесійніших підрозділів ворога у цій сфері. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець, оператор FPV- дрона Валерій "Юстас", зауваживши, що противник досі переважає ЗСУ за кількістю безпілотників.

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Яке співвідношення між Україною та Росією

За словами військовослужбовця, наразі співвідношенню наших дронів до дронів противника становить один до трьох. Сьогодні, а особливо в умовах снарядного голоду, FPV дедалі частіше відіграють роль основного засобу ураження.

Дуже добре, коли ми накопичуємо достатню кількість артилерійських боєприпасів, але на фронті все це має працювати спільно, зокрема й з безпілотниками,

– додав військовий.

Українська влада задекларувала, що за 2024 рік має виробити та передати на фронт 1 мільйон FPV. Справді за майже пів року ситуація у цьому сенсі змінилася на краще. Військові отримують дрони, також допомагають волонтери.

Але питання не в самих дронах, бо їх завжди буде мало. Наприклад, одного дня ми можемо запустити близько 10 FPV, а наступного навіть 50 не вистачає,

– розповів оператор FPV- дрона.

Проблема не лише в кількості

Дуже добре, що держава збирає мільйон дронів, але важливо пам'ятати, що ці засоби мають відповідати певним технічним вимогам. На практиці зі 100 дронів дійсно уразити ціль і подолати відстань можуть лише 10 – 20. Кожен дрон все одно потрібно підлаштовувати, тому що зараз йде війна технологій.

"Дрони, які ми запускали ще 2 місяці тому, могли спокійно долетіти й вразити ціль, але тепер вони просто не летять. Все тому, що противник не стоїть на місці, шукає засоби протидії. Тому мільйон дронів – це добре, але важливо, щоб вони відповідали певному стандарту", – наголосив військовослужбовець.

Росія винайшла новий тип дрона

На будь-яку дію росіян можна знайти протидію. Наприклад, окупанти можуть дозволити собі випустити три дрони на одну незначну позицію. Водночас Україна використовує лише один безпілотник, але виграє завдяки його ефективному використанню.

Інколи складається враження, що росіяни запускають дрони просто так, аби десь бахнуло. Але також я хочу відзначити, що в противника з'являються дрони іншого типу, які летять дуже далеко. У нас вже був випадок, коли нашу машину підбили за 20 кілометрів від лінії зіткнення саме таким дроном,

– розповів військовослужбовець.

Україна також працює над тим, щоб уражати цілі на такій відстані. Загалом постійно йде боротьба між дроном і РЕБом. Україна, як і противник, не стоїть на місці. А в дечому ми навіть переважаємо.

У чому зараз є найбільша потреба

Якщо порівнювати співвідношення надходжень дронів від держави та від волонтерів, то вийде 50 на 50. Раніше все-таки волонтерська допомога переважала.

Основні потреби у бійців полягають у технічному забезпеченні та у наявності самих дронів. Вони потрібні у великій кількості. Модернізація безпілотника також потребує зусиль і коштів. Адже потрібно міняти апаратну частину самого дрона, переходити на інші частоти та канали.

Тобто у кожен дрон, який ми отримуємо, ми додатково вкладаємо 3 – 4 тисячі гривень, щоб він працював максимально ефективно. Фактично додаємо, що третину вартості,

– зауважив оператор FPV- дрона.

Тож у цьому сенсі допомагають і волонтери, і держава, і багато чого військові купують своїм коштом. До того ж потреба завжди є в автомобілях та їхньому ремонті, тому українців закликають долучатися та допомагати.

Використання дронів на війні