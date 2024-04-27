У Краснодарському краї дрони вразили склад модулів управління та корекції для авіабомб, – ЗМІ

У Росії час від часу стаються атаки дронів. Цього разу безпілотні літальні апарати вразили склад модулів управління та корекції для авіабомб.

Російські телеграм-канали пишуть, що дрони-камікадзе уразили склад модулів управління та корекції для авіабомб. Це сталося на військовому аеродромі в станиці Кущевська Краснодарського краю, передає 24 Канал.

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У мережу потрапило відео

На запису можна побачити згорілі та пошкоджені уніфіковані модулі корекції та планерування (УМПК). Джерела російських ЗМІ повідомляють, що могли бути пошкоджені також літаки, однак їх кількість не уточнюють.

Так само російські ЗМІ наголошують, що не впевнені у правдивості відео.

Наслідки атаки дронів: дивіться відео

Удар по аеродрому "Кущевська"