Дрони кружляють Україною, на Сході ракетна небезпека: де зараз тривога

"Шахеди" загрожують кільком областям України. Росіяни запустили їх ще близько десятої вечора. 24 Канал розкаже, де є небезпека.

У середу, 17 квітня, росіяни жорстоко обстріляли Чернігів. У місті багато загиблих, поранених, значні руйнування. Ворог вгатив "Іскандерами" неподалік центру.

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Де зараз летять "Шахеди"