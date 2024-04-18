Дрони кружляють Україною, на Сході ракетна небезпека: де зараз тривога
"Шахеди" загрожують кільком областям України. Росіяни запустили їх ще близько десятої вечора. 24 Канал розкаже, де є небезпека.
У середу, 17 квітня, росіяни жорстоко обстріляли Чернігів. У місті багато загиблих, поранених, значні руйнування. Ворог вгатив "Іскандерами" неподалік центру.
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Де зараз летять "Шахеди"
Тривога на Хмельниччині. На Київщині відбій. Група "Шахедів" продовжує рух на Житомирщині. Курс – західний. Ракетна небезпека на Сході. Житомирщина почервоніла. На Полтавщині дали відбій, але "Шахед" зі столичного регіону рухається на Житомирщину. Імовірно, тривогу оголосять і там. Тривога на Харківщині. Відбій на Дніпропетровщині. Деякі телеграм-канали повідомили про вибухи на Київщині. Тим часом на Чернігівщині відбій. "Шахед" повернувся на Київщину. На 00:33 червоні такі області: Моніторингові канали пишуть, що "Шахед" із Київської області полетів на Чернігівщину. Ракетна небезпека на півночі. Одна група на межі Полтавської та Черкаської областей. Курс на Київщину. Друга група маневрує між Полтавською та Дніпропетровською областями.
Де зараз тривога
Де зараз дрони - деталі від ПС
Де зараз тривога
Де зараз тривога
Де ворожі дрони - деталі від ПС
Тривога на Хмельниччині.
На Київщині відбій.
Група "Шахедів" продовжує рух на Житомирщині. Курс – західний.
Ракетна небезпека на Сході.
Житомирщина почервоніла.
На Полтавщині дали відбій, але "Шахед" зі столичного регіону рухається на Житомирщину. Імовірно, тривогу оголосять і там.
Тривога на Харківщині.
Відбій на Дніпропетровщині.
Деякі телеграм-канали повідомили про вибухи на Київщині.
Тим часом на Чернігівщині відбій.
"Шахед" повернувся на Київщину.
На 00:33 червоні такі області:
Моніторингові канали пишуть, що "Шахед" із Київської області полетів на Чернігівщину.
Ракетна небезпека на півночі.
Одна група на межі Полтавської та Черкаської областей. Курс на Київщину.
Друга група маневрує між Полтавською та Дніпропетровською областями.