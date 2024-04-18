Дрони кружляють Україною, на Сході ракетна небезпека: де зараз тривога

18 квітня 2024, 00:30
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"Шахеди" загрожують кільком областям України. Росіяни запустили їх ще близько десятої вечора. 24 Канал розкаже, де є небезпека.

У середу, 17 квітня, росіяни жорстоко обстріляли Чернігів. У місті багато загиблих, поранених, значні руйнування. Ворог вгатив "Іскандерами" неподалік центру.

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Де зараз летять "Шахеди"

 

01:57, 18 квітня

Тривога на Хмельниччині.

01:28, 18 квітня

Де зараз тривога

  • Житомирська область (загроза від БпЛА);
  • Харківська (ракетна небезпека).
01:28, 18 квітня

На Київщині відбій.

01:27, 18 квітня

Де зараз дрони - деталі від ПС

Група "Шахедів" продовжує рух на Житомирщині. Курс – західний.

01:19, 18 квітня

Ракетна небезпека на Сході.

01:19, 18 квітня

Житомирщина почервоніла.

01:13, 18 квітня

На Полтавщині дали відбій, але "Шахед" зі столичного регіону рухається на Житомирщину. Імовірно, тривогу оголосять і там.

01:12, 18 квітня

Де зараз тривога

  • Київська область (без Києва);
  • Харківська область.
01:12, 18 квітня

Тривога на Харківщині.

01:09, 18 квітня

Відбій на Дніпропетровщині.

01:01, 18 квітня

Деякі телеграм-канали повідомили про вибухи на Київщині.

00:55, 18 квітня

Тим часом на Чернігівщині відбій.

00:52, 18 квітня

"Шахед" повернувся на Київщину.

00:36, 18 квітня

Де зараз тривога

На 00:33 червоні такі області: 

  • Київська (без столиці);
  • Чернігівська;
  • Полтавська;
  • Дніпропетровська.
00:32, 18 квітня

Моніторингові канали пишуть, що "Шахед" із Київської області полетів на Чернігівщину.

00:28, 18 квітня

Ракетна небезпека на півночі.

23:58, 17 квітня

Де ворожі дрони - деталі від ПС

Одна група на межі Полтавської та Черкаської областей. Курс на Київщину.

Друга група маневрує між Полтавською та Дніпропетровською областями.

 

Автор: Ірина Чеботнікова