"Почнеться сафарі": експрацівник СБУ зацікавив новою українською розробкою з ШІ

Україна використовує десятки вітчизняних систем зі штучним інтелектом для своїх безпілотників. За допомогою цього дрони можуть досягати цілей на полі бою без пілотування.

Зокрема, сучасні технології допоможуть збивати російські "Шахеди". Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що інформація про випробування цих безпілотників є у відкритому доступі.

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Як дрони з ШІ збиватимуть "Шахеди"

Найімовірніше, сучасні українські дрони будуть схожі на безпілотники, які зможуть на великій швидкості наздоганяти російські "Шахеди".

Якщо ваша аудиторія полюбляє перегони "Формули-1", то там показують такий цікавий дрон, який знімає перегони з повітря. Він літає над треком й переміщується зі швидкістю 200 кілометрів за годину,

– розповів Ступак.

Нові українські БпЛА зможуть переміщуватися зі швидкістю 150 – 250 кілометрів за годину, а також будуть обладнані камерою та штучним інтелектом, що дозволить їм вночі захоплювати ціль, швидко наздоганяти й навіть за допомогою невеликої кількості вибухівки виводити дрон-камікадзе з ладу.

Важливо! У серпні, вересні та жовтні 2024 року Росія застосувала по Україні 4300 ударних БпЛА "Шахед" та безпілотників інших типів, що імітують їх. Прямі влучання становлять 5%.

Головна мета – швидко піднятися, долетіти, захопити ціль й влучити у ворожий безпілотник. Сучасний український дрон зможе літати над глухими лісами, річками, куди вогневі мобільні групи банально не можуть доїхати.

Головне, щоб їх була достатня кількість. І як тільки з'являється інформація, що наближається російський БпЛА, наші дрони підійматимуться в повітря й почнеться сафарі,

– додав ексспівробітник СБУ.

До слова, українська майстерня "Дикі Шершні" запустила серійне виробництво нового озброєння для боротьби з російськими БпЛА "Шахедами". Протягом останніх 3 місяців вони виготовили 1000 зенітних дронів, які збили понад 200 ворожих цілей.