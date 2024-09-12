Через ефективні дрони ЗСУ окопи росіян стали смертельними пастками, – Forbes

Невеликі дрони переписують правила піхотної війни. Їх застосування перетворює, здавалося б, безпечні місця на передовій на смертельні пастки

Україна розвивається у сфері виготовлення безпілотників. Наразі дрони ЗСУ ефективно знищують підготовлені оборонні позиції росіян.

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Тактика окопування втрачає свою актуальність

Понад століття тактика "окопування" відігравала вирішальну роль у створенні оборонних позицій на полі бою. Розвиток вогнепальної зброї у 19 столітті спричинив значні зміни в тактиці піхоти, яка перейшла від щільного розташування до стратегії, що наголошувала на розосередженні та використанні укриття. Перед Першою світовою війною необхідність вижити під інтенсивним артилерійським і кулеметним вогнем призвела до широкого впровадження окопної війни, що стало поворотним моментом у військовій стратегії.

У виданні пишуть, що, після заняття позиції піхотинець насамперед використовує свій інструмент для того, щоб викопати яму. Вона повинна бути достатньо глибокою, щоб забезпечити укриття та захист від прямого вогню та уламків. За потреби яму можна розширити до індивідуального окопу — бойової позиції, глибина якої дозволяє солдату стояти на повний зріст.

Дрони, побутові квадрокоптери, оснащені механізмом для скидання однієї або декількох гранат, можуть скидати бомби з надзвичайною точністю з чималої висоти. Будь-який солдат в окопі може вирити собі могилу. БПЛА можуть вертикально пікірувати на оборонні позиції, а сітки проти безпілотників тепер здаються універсальними в окопах з обох боків. Для захисту від безпілотників також встановлено багато укриттів над головою. Однак найбільше змінилася ситуація з раніше безпечними бункерами і бліндажами,

– йдеться в матеріалі.

За даними джерела, у мережі оприлюднили відео, на якому український безпілотник наполегливо націлюється на російський бункер, методично розмиваючи земляне покриття і пошкоджуючи його конструкційні колоди. На кадрах видно момент, коли відкривається пролом, що дозволяє оператору безпілотника скинути бомби всередину бункера. Повідомляється, що російські війська могли успішно відступити до того, як бункер був остаточно зруйнований; однак цілісність їхньої позиції була порушена, що призвело до втрати всіх запасів, які зберігалися в ньому.

Невеликі дрони ефективні навіть проти найкраще підготовлених оборонних позицій

Одним із значних успіхів України на початку наступу на Курську область стало захоплення підземного бліндажного комплексу, що описується як "масивний, укріплений бетонний ротний опорний пункт", де понад сто російських солдатів здалися в полон.

Крім того, нещодавно стало відео про вражаючі атаки "дронів-драконів", які розпилюють запалювальну суміш термітів на російські позиції, можуть мати на меті не лише спалення укриття.

Довідка. Принцип дії "драконів" простий: вони розкидають над противником запалювальну суміш, внаслідок чого територія під дроном буквально випалюється, наче над нею пролетів дракон.

"Це нова форма війни і потрібна нова тактика. Таке вже траплялося раніше. Швидкострільні гвинтівки знищували масові піхотні формування початку 19-го століття і змушували їх розосереджуватися. Артилерія і кулемети зробили піхоту на відкритій місцевості вразливою у Першій світовій війні, і для виживання були потрібні земляні укріплення. Дрони можуть вимагати такої ж значної зміни тактики", – резюмує Forbes.

Нагадаємо, що Україна працює над створенням декількох окремих безпілотних систем, які будуть знищувати російські дрони. Очікується, що на останньому етапі вони будуть здатні уражати "Шахеди".