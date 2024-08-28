Дрони знову атакують Україну: де є небезпека
Окупанти ввечері 28 серпня знову запустили ударні дрони по території України. Ворог традиційно тероризує мирне населення.
Повітряні сили ЗСУ закликають йти в укриття, як тільки оголошують про тривогу. Де наразі є небезпека – читайте у тексті 24 Каналу.
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Вибух у Харкові. Моніторингові канали пишуть про рух "Шахедів" у бік Броварського та Бориспільського районів Київщини. Рух ударних дронів: Тривогу оголосили на Полтавщині. Рух ударних БпЛА: БпЛА типу Shahed на Півночі Сумщини у Західному напрямку. Суми – ворожий БпЛА у напрямку міста. Рух БпЛА типу Shahed з Херсонської у напрямку Миколаївської області.
Вибух у Харкові.
Моніторингові канали пишуть про рух "Шахедів" у бік Броварського та Бориспільського районів Київщини.
Рух ударних дронів:
Тривогу оголосили на Полтавщині.
Рух ударних БпЛА:
БпЛА типу Shahed на Півночі Сумщини у Західному напрямку.
Суми – ворожий БпЛА у напрямку міста.
Рух БпЛА типу Shahed з Херсонської у напрямку Миколаївської області.