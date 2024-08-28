Дрони знову атакують Україну: де є небезпека

Окупанти ввечері 28 серпня знову запустили ударні дрони по території України. Ворог традиційно тероризує мирне населення.

Повітряні сили ЗСУ закликають йти в укриття, як тільки оголошують про тривогу. Де наразі є небезпека – читайте у тексті 24 Каналу.

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