Регулярні дронові атаки наганяють страх на бункерного диктатора Владіміра Путіна. Кремлівський узурпатор у паніці стягує зі всієї Росії системи протиповітряної оборони до своєї резиденції.

Зараз країна-агресорка бездумно оголює східні регіони лише для того, щоб уберегти злочинця Путіна. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов.

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Все ППО стягують на захист диктатора

Днями російські ЗМІ показали будівництво майданчика для розміщення ППО "Панцир С-1". Його будують біля резиденції російського президента Ново-Огарьово, розташованої в Одинцівському районі. Житло Путіна розміщене за 10 кілометрів.

За даними супутникових знімків, які з'явилися у мережі, позицію "Панцирів" обнесли парканом і побудували для установок подіуми.

Звісно Путін боїться,

– зауважив російський опозиційний політтехнолог.



Біля резиденції Путіна будують плацдарм для ППО / Радіо Свобода

Наприкінці серпня з'явилася інформація, що Росія вивела системи протиповітряної оборони С-300 одразу з двох спірних островів біля північної Японії. Декілька років тому росіяни з пафосом, брязкаючи зброєю, установили ці установки на Курильських островах, а тепер тихо вивезли.

"Далекий Схід оголюється. У цілому Росія стає безсильною перед Китаєм. Це напевно пов'язано зі страхом Путіна. Він розуміє, що як тільки в українців з'явиться можливість атакувати його резиденцію, то вони з радістю це зроблять", – підсумував Галлямов.

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