Путін боїться: диктатор кидає все на захист Москви
Регулярні дронові атаки наганяють страх на бункерного диктатора Владіміра Путіна. Кремлівський узурпатор у паніці стягує зі всієї Росії системи протиповітряної оборони до своєї резиденції.
Зараз країна-агресорка бездумно оголює східні регіони лише для того, щоб уберегти злочинця Путіна. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов.
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Все ППО стягують на захист диктатора
Днями російські ЗМІ показали будівництво майданчика для розміщення ППО "Панцир С-1". Його будують біля резиденції російського президента Ново-Огарьово, розташованої в Одинцівському районі. Житло Путіна розміщене за 10 кілометрів.
За даними супутникових знімків, які з'явилися у мережі, позицію "Панцирів" обнесли парканом і побудували для установок подіуми.
Звісно Путін боїться,
– зауважив російський опозиційний політтехнолог.
Біля резиденції Путіна будують плацдарм для ППО / Радіо Свобода
Наприкінці серпня з'явилася інформація, що Росія вивела системи протиповітряної оборони С-300 одразу з двох спірних островів біля північної Японії. Декілька років тому росіяни з пафосом, брязкаючи зброєю, установили ці установки на Курильських островах, а тепер тихо вивезли.
"Далекий Схід оголюється. У цілому Росія стає безсильною перед Китаєм. Це напевно пов'язано зі страхом Путіна. Він розуміє, що як тільки в українців з'явиться можливість атакувати його резиденцію, то вони з радістю це зроблять", – підсумував Галлямов.
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Росіяни намагаються захиститися від "бавовни"
- Ціллю крайніх атак по Росії стали російські літаки. Тож тепер росіяни вигадують креативні способи, щоб захистити свою авіацію. Зокрема, на аеродромі у місті Енгельс росіяни майже повністю обклали свої бомбардувальники шинами від автомобілів.
- На авіабазі "Дягілєво" у Рязанській області Росії використали ще один дикий спосіб захисту від дронових атак. У верхній частині літаків Ту22М3 росіяни наварили "мангали".
- Зазначимо, що мешканцям Росії скрізь ввижається "бавовна". Жителі одного з елітних районів Москви почули звуки, схожі на удари та вибухи, в районі Фрунзенської набережної. Однак згодом виявилося, що причиною звуків був фестиваль, під час якого запустили феєрверк.