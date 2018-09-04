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"Друг Самурая" – це ніби секс з безхатьком із помсти, – скандальний Чемеров

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Музикант "Димної суміші" і "The gitas" Олександр Чемеров
Музикант "Димної суміші" і "The gitas" Олександр Чемеров / 24 канал

Колишній фронтмен легендарного українського гурту "Димна суміш" Олександр Чемеров яскраво виразився про формацію "Друг самурая", створену колишніми учасниками спільного рок-бенду.

Про це він розповів у екслюзивному коментарі 24 каналу.

Я почув їх демку в тому році, і вона виявилась дуже слабкою. Якщо хочеш щось зробити, треба робити нове. А те, що роблять колишні учасники "Димної суміші" виглядає як секс з помсти. Типу, піду з бомжем пересплю, якщо ти такий, 
  відреагував Чемеров.

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Музикант додав, що чекає виходу нового альбому "Друга самурая" і прогнозує, що деякі його напрацювання можуть бути вкрадені.

"Знаєш, що може бути? Вони випустять альбом зі своєю вкраденою групою і там можуть бути мої напрацювання. Думаю, вони дещо змінять, щоб я не зміг юридично вплинути. Чекаємо їхнього нового альбому. Якщо в наглу буде вкрадено, я так просто це не залишу", прокоментував Чемеров.

Теги: Новини України Музика Скандал
Джерело: 24 канал
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