"Друг Самурая" – це ніби секс з безхатьком із помсти, – скандальний Чемеров

Колишній фронтмен легендарного українського гурту "Димна суміш" Олександр Чемеров яскраво виразився про формацію "Друг самурая", створену колишніми учасниками спільного рок-бенду.

Про це він розповів у екслюзивному коментарі 24 каналу.

Я почув їх демку в тому році, і вона виявилась дуже слабкою. Якщо хочеш щось зробити, треба робити нове. А те, що роблять колишні учасники "Димної суміші" виглядає як секс з помсти. Типу, піду з бомжем пересплю, якщо ти такий,

– відреагував Чемеров.

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Музикант додав, що чекає виходу нового альбому "Друга самурая" і прогнозує, що деякі його напрацювання можуть бути вкрадені.

"Знаєш, що може бути? Вони випустять альбом зі своєю вкраденою групою і там можуть бути мої напрацювання. Думаю, вони дещо змінять, щоб я не зміг юридично вплинути. Чекаємо їхнього нового альбому. Якщо в наглу буде вкрадено, я так просто це не залишу", – прокоментував Чемеров.