Друга атака дронами на Київ поспіль: всі "Шахеди" вдалося збити

У КМВА прокоментували нещодавню атаку дронами-камікадзе на столиці. Там розповіли про успіхи нашої ППО.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що під час атаки "Шахедами" наша ППО збила всі дрони. Їх уразили ще на підльоті до столиці.

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Що відомо про атаку на Київ

У ніч з 19 на 20 грудня Росія випустила у бік столиці ударні БпЛА. Попередньо, у Києві обійшлося без руйнувань та жертв.

БпЛА, за попередньою інформацією, типу Shahed, заходили до столиці з південного напрямку, з акваторії Чорного моря, пролетівши Одеську, Кіровоградську та Черкаську області,

– пояснив Попко.

За його словами, наша ППО знищила ці дрони ще на підльоті до Києва. Очільник КМВА зауважив, що інформацію про кількість ворожих БпЛА та їхні типи варто очікувати у звітах Повітряних сил.

Попко також заявив, що це вже п'ята атака Росії на Київ у грудні. При чому країна-агресорка вдруге поспіль тероризує цього місяця столицю дронами.

Очільник КМВА подякував нашій ППО за роботу. Він закликав українців берегти себе, підтримувати ЗСУ та допомагати армії.

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