Друга партія F-16 від Данії вже в Україні

Данія передала нашій державі другу партію багатоцільових винищувачів F-16. Літаки вже прибули в Україну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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F-16 в Україні: Данія передала другу партію винищувачів

Вранці 7 грудня президент повідомив, що друга партія F-16 вже в Україні. Володимир Зеленський підкреслив, це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію.

Український лідер констатував, літаки з першої партії вже збивають російські ракети й рятують наших людей та інфраструктуру.

Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Президент подякував прем'єрці Метте Фредеріксен, її команді й усьому данському народові.

Зауважимо, у листопаді голова уряду Данії анонсувала, що в Україну доставлять ще 2 партії винищувачів F-16. Також Метте Фредеріксен зазначила, що Данія не має жодних змін у планах щодо надання нашій державі літаків.

Додамо, раніше Україна отримала 6 винищувачів F-16. У День Повітряних сил ЗСУ Володимир Зеленський показав перші кадри цих літаків в українському небі.