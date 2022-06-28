Друга випущена по Кременчуку "високоточна" ракета потрапила у пустир

Росіяни 27 червня випустили 2 крилаті ракети по Кременчуку. Одна з них потрапила у ТЦ "Амстор", спричинивши багато жертв серед цивільних. Своєю чергою, інша ворожа ракета поцілила у пустир.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він особисто приїхав на місце події, дізнавшись про трагедію.

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Під завалами перебувають багато людей

Геращенко в ефірі одного з російських телеканалів розповів, що крилата ракета окупантів вщент зруйнувала торговий центр "Амстор" в мирному місті Кременчук. За даними Повітряних сил ЗСУ, туди вдарила Х-22, яку випустили з російських бомбардувальників, які пролітали над Курською областю.

Тут продовжуються рятувальні роботи. Пожежу погасили. Триває розбір величезних завалів. Впав дах будівлі площею тисяча квадратних метрів. Де був дах супермаркету, зараз небо. Там працюють зараз наші рятувальники,

– зауважив радник міністра.

Рятувальники ріжуть металеві конструкції газовими різаками. За словами Геращенка, під величезними завалами досі перебувають багато людей. На його думку, точна кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару стане відомою лише вранці.

"Рятувальникам дуже важко працювати, адже всередині немає чим дихати. Багато хлопців працюють в масках, респіраторах. Наразі тут працюють декілька сотень людей, розбирають завали. Вони працюватимуть всю ніч. Також тут стоять спеціальні машини, які розчищають територію", – додав радник міністра.

Серед уламків будівлі вже знаходять шматки російської ракети з титана та алюмінію. Роботи над розчищенням завалів триватимуть невпинно.

"Шансів знайти когось живого дуже мало. Я був там всередині. Стогонів не чути, адже після удару ракети була страшна пожежа, і був такий чадний газ, що навіть, коли минули 5 годин після удару, дихати було важко. Я не чув стогонів", – зазначив Геращенко.

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Інша ракета прилетіла на пустир

Радник міністра зауважив, що одразу після ракетного удару вдалося витягнути орієнтовно 20 людей. Адже зовсім невелика частина торгового центру залишилась цілою – буквально 200 квадратних метрів.

"Мені важко судити про цілі божевільного Путіна та його божевільних генералів. Я не знаю, куди вони цілили. Я бачу на власні очі, бачу руїни торгового центру, куди люди просто ходили купувати продукти, й більше нічого. Це ніякий не військовий об'єкт", – додав Геращенко.

За його словами, того дня у місті був ще один вибух. Однак внаслідок цього удару ніхто не загинув, позаяк ракета поцілила у пустир.

Ось така у росіян високоточна зброя: вчора вони поцілили в Києві у житловий будинок та на територію дитсадка, тут вони влучили у пустир та торговий центр. Ось і вся слава російської високоточної зброї,

– наголосив Геращенко.

Радник міністра додав, що російські пропагандисти, які одразу після удару почали говорити, що все є фейком, – це такі ж покидьки, як і російські генерали та офіцери, котрі вбивають українських солдатів.

"Пропагандисти вбивають ще більше, налаштовуючи російський народ проти українців. Перетворюючи нас на "нацистів". Ось цей супермаркет був наповнений покупцями, які теж вочевидь були "нацистами", – зазначив Геращенко.

Він зауважив, що у Кременчуці є дуже багато жителів, які говорять російською та є росіянами за національністю. Під завалами ТЦ також, ймовірно, є десятки етнічних росіян, які говорили російською.

"Бачите, як "денацифікували". Яка постановка? Це нісенітниця. Тут руїни звичайного торгового центру, який є ледь не в кожному місті Росії. Хай би росіяни подивившись на це та уявили собі, що в якесь їхнє місто – Новосибірськ, Владивосток чи Сизрань – прилетіла ракета та зруйнувала величезний супермаркет, поховавши під завалами сотні людей", – підсумував Геращенко.

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Коротко про ракетний удар по ТЦ в Кременчуці

Після обіду 27 червня Росія запустила 2 ракети по Кременчуку. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, що одна з них влучила у ТРЦ, а друга – у місцевий стадіон.

Після удару в "Амсторі" спалахнула масштабна пожежа площею понад 10 тисяч квадратних метрів.

Президент Володимир Зеленський розповів, що в момент "прильоту" в торговому центрі перебували орієнтовно 1000 людей.

Станом на 01:18 28 червня відомо про 16 загиблих та 59 постраждалих. 25 з них потрапили до лікарні.

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