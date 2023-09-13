Така можливість існує: хто наразі міг би скинути Путіна

Владімір Путін відправився на зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Для російського диктатора це досить ризикована поїздка, оскільки залишивши межі Москви, він може туди вже не повернутися.

Наразі над Путіним нависає загроза, що у будь-який момент може знову повторитися повстання. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Загроза для Путіна

Одноденне повстання Євгєнія Пригожина показало, що Владіміра Путіна ніхто не буде захищати, відзначив Жирнов. І в його оточенні немає тих, хто зміг би проявити характер. Тому загроза, що у будь-який момент повстання проти російського диктатора може повторитися, таки очевидна. Питання – хто його очолить.

"Пригожин був "вбудований" у путінську вертикаль, як людина з особливими уповноваженнями, але він не був чиновником у ній. Йому доручили злочинне угрупування ПВК "Вагнер" – злочинний інструмент, який дали в руки злочинцю. Він відчув свою "особливу" роль і в нього просто поїхав дах", – сказав ексспівробітник КДБ.

Сергій Жирнов про нове ймовірне повстання проти Путіна: дивитись відео

Тому недарма Пригожина, ймовірно, ліквідували. Бо коли в Росії з'являються подібні персонажі, то не затримується і розправа з ними. А отже наступним може організувати своє повстання хтось подібний до ватажка вагнерівців.

"Найсмішніше те, що потім справжній Пригожин десь з Венесуели, де він може перебувати, раптом запише відео і поїде до Путіна", – іронічно відзначив Сергій Жирнов.

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