Друге у жовтні масове отруєння спиртом у Росії: померли 18 людей

У Єкатеринбурзі в Росії впродовж кількох днів померли 18 людей через отруєння сурогатним алкоголем. "Підприємці" на одному з ринків міста продавали "спирт на розлив".

А робили його власноруч на основі смертельно небезпечного метанолу. Російські силовики ділків затримали, а про померлих заявили, що то все були "асоціальні елементи".

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18 людей в Єкатеринбурзі померли через отруєння алкоголем

У Єкатеринбурзі в Росії 18 людей померли після отруєння алкоголем, зробленим кустарно на основі метилового спирту (метанолу).

Сурогат продавали, як пишуть "Известия", на Ботанічному ринку "на розлив" понад тиждень.

І весь цей час люди труїлися та вмирали, аж поки не відреагували російські правоохоронці.

Ділків, які виготовляли та продавали пійло, – затримали. А померлих записали у "асоціальні елементи" суспільства.

Телеграм-канал "Подъём" зацитував координатора проєкту "Народный контроль" у Свердловській області Дмитра Чукрєєва:

Щойно відгримів Оренбург, де через метанол померли понад 30 людей. І от до нас дісталася ця біда! Після стрімкого зростання смертельних отруєнь на ринку відбулася масштабна операція силовиків. Торговців затримали.

Чукрєєв нагадав про те, що тільки тиждень тому в Оренбурзі сталася така ж біда – люди труїлися саморобним алкоголем на основі метанолу. Там померли понад 30 людей віком від 36 до 73 років.

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