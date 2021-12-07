Приватна відеоконференція президента США та лідера Кремля запланована на вечір 7 грудня. І цю історію з підготовкою Росії до вторгнення в Україну можна викрутити в будь-який бік.

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Путін влаштував зустріч з Байденом

Наприклад, панікер чітко бачить, що напад буде й Байдену не вдасться божевільного Путіна від того відмовити. Песиміст вважає, що Байден на зустрічі "продасть" Україну заради потужного союзника у протистоянні з Китаєм.



Песиміст вважає, що Джо Байден "продасть" Україну Володимиру Путіну / Фото Getty Images

Однак оптиміст свято вірить, що всю цю історію з накопиченням військ біля українських кордонів Путін влаштував, щоб спонукати президента США до онлайн-зустрічі. На ній кремлівський лідер виторговуватиме собі скасування антиросійських санкцій в обмін на обіцянку не чіпати Україну.

Варіантів інтерпретації нинішніх подій і їхнього подальшого розвитку – мільйон. Як воно буде насправді, сказати важко, але можна розглянути різні варіанти подій.

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Оптимістичні варіанти

Один із оптимістичних варіантів розвитку ситуації – російського вторгнення в Україну не буде, бо практичного сенсу для Росії у тому немає. Із плюсів вона може потішитись, що це "наша територія", а ось з мінусів – що територію ще треба завоювати.

Протистояння Збройним силам України призведе до значних людських втрат для російської армії.

Водночас Кремль отримає ще більше вороже налаштованих українців, а разом з ними й "партизанщину" та необхідність утримувати чисельні каральні поліцейські загони.

На все це потрібне фінансування – згадаймо лише, скільки коштував Росії Крим і скільки вона тепер витрачає на Донбас щомісяця. Для цього Кремлю довелося навіть резервні фонди "спалювати" й відбирати накопичення у пенсіонерів.

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Нова окупація точно потребуватиме від Кремля набагато більших фінансових ресурсів. Узяти їх Путіну немає звідки, окрім як від продажу своїх енергоносіїв до Європи.

Відтак головний мінус, який отримає Росія у разі вторгнення в Україну – цивілізований світ не зможе не відреагувати на ситуацію і введе нові антиросійські санкції. Зокрема відмовиться від купівлі російських енергоносіїв, щоб зменшити прибутки Путіну.

За останні 100 років Росія заробляє у єдиний спосіб – продає за кордон свої природні ресурси.

Зараз ці гроші становлять майже половину від російського щорічного бюджету. І якщо Путін втратить такі заробітки, то не зможе прогодувати країну, не кажучи про те, щоб далі воювати й підтримувати окуповані території.

Тобто баланс прибутків та втрат у тій майбутній війні для Росії не сходиться. А перед очима Кремля уже є приклад "невигідної війни", коли Радянський Союз вчинив вторгнення до Афганістану.

Другий Афганістан для Росії

Афганська війна багато в чому схожа з тією, яку Росія матиме у разі вторгнення в Україну. У 1979 році радянська армія була могутнішою та чисельнішою, ніж афганська, а Москва – багатшою за Кабул. А прості афганці "партизанили", як точно будуть це робити українці.

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Підтримка американцями афганських моджахедів у війні з СРСР – це ще один схожий момент із тим, що зараз відбувається в Україні. Ми також маємо підтримку з боку США зброєю, грошима й радниками, але не живою силою та участю армій НАТО.

Ми пам'ятаємо, що через вторгнення в Афганістан Москва отримала астрономічні фінансові і людські втрати, міжнародні санкції та бойкот з боку цивілізованого світу. Зрештою через це Союз і розвалився.

Американський сенатор Кріс Мерфі в ефірі одного з телеканалів попередив Москву, що Україна точно буде для Росії новим Афганістаном. Сенаторка-республіканка Джоні Ернст вторила своєму колезі та попередила, що США не дозволять Путіну користуватися "Північним потоком-2" у разі вторгнення в Україну.

Зверніть увагу! В Європі наголосили, що російському газопроводу "Північний потік-2" настане кінець, якщо Путін поведе війська на Україну. Євродепутати закликали НАТО та німецький уряд чітко вказати на цю позицію.

Песимістичні варіанти

В очах песиміста Путін в своєму підземному бункері давно зійшов з розуму й сприймає світ неадекватно. Його не цікавлять ні гроші, ні людські життя, він хоче "погратися у війну".

У такому ракурсі, лідеру Кремля все одно на нові санкції Заходу, адже він жадає відновити Союз у старих кордонах та відгородитися від світу "залізною завісою".

Відтак аргументи президента США можуть не спрацювати, оскільки конструктивний діалог з Путіним неможливий у його власній системі цінностей та пріоритетів.



Конструктивний діалог з Володимиром Путіним неможливий / Фото Getty Images

Вплинути на результати переговорів між Байденом і Путіним не зможуть ні прості українці, ні офіційний Київ. Перемовини будуть таємними та пройдуть за зачиненими дверима, тож швидких заяв та звернень до преси також не заплановано.

Широкий загал дізнається про результати зустрічі у 2 випадках:

якщо Путін почне відводити війська від кордонів України;

якщо російські війська підуть в наступ.

ЗСУ протистоять російській агресії

Із загрозою з боку Росії Україна живе останні кілька сотень років. Можна навіть сказати, що такої загрози Київ не мав лише за часів Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либідь і то лише тому, що коли вони Київ заснували, то Москви не існувало ще 700 років.

Якщо без жартів, то нового повномасштабного російського вторгнення не сталося завдяки Збройним силам України. 6 грудня їм виповнилося 30 років.



Повномасштабного вторгнення не сталося завдяки Збройним силам України / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Наших армійців я з цієї нагоди щиро вітаю та дякую за захист, мирні міста та можливість вільно говорити українською. Дякую за те, що вони нас бережуть та взяли на себе клопіт стримувати російську агресію навіть ціною власного життя.

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Я також дякую ЗСУ наперед за готовність відбивати майбутнє російське вторгнення, якщо Путін таки на нього наважиться. Його агресія коштуватиме росіянам дуже дорого, в усіх сенсах цього слова.

Із подібними привітаннями та подяками на Схід полетів і Верховний Головнокомандувач. А вже після візиту президента на передову 6 грудня ввечері влаштували урочистості на центральній площі Харкова, де Володимир Зеленський виголосив промову й вручав озброєння.

Кажуть, якщо хочеш миру, слід готуватися до війни. І українці, й росіяни готуються до цього й у разі нападу на Україну, вони її від нас гарантовано отримають. Незалежно від того, що Байден з Путіним вирішать, ЗСУ готові дати відсіч.