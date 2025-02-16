ХАМАС не буде контролювати Сектор Гази під час наступного етапу угоди з Ізраїлем, – ЗМІ

Із понеділка, 17 лютого, ХАМАС буде готовий розпочати другий етап припинення вогню. Терористи погодилися на умову, що не керуватимуть Сектором Гази під час його виконання.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The Jerusalem Post. У ЗМІ повідомляють, що ХАМАС вестиме переговори щодо наступного етапу угоди про припинення вогню та обіцяє продовжити звільнення заручників, якщо Ізраїль "виконає свої зобов'язання".

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Продовження виконання угоди між ХАМАС і Ізраїлем

Від того, чи відмовиться ХАМАС від керування Сектором Гази, залежав початок другої частини угоди. Оскільки це відбулося, сторони можуть розпочати новий етап.

Раніше ХАМАС скасував наступний обмін полоненими, який мав відбутися 15 лютого. Угрупування заявляло, що Ізраїль нібито порушив угоду. Своїми діями ХАМАС "попередив" Ізраїль, наполягаючи на дотриманні домовленостей.

ХАМАС має намір, щоб це оголошення було зроблено за п’ять днів до дати передачі полонених, але це дасть посередникам достатню можливість чинити тиск на окупацію, щоб вона виконала свої зобов’язання, і тримати двері відкритими для здійснення обміну вчасно,

– зазначають у виданні.

Другий етап мирної угоди між ХАМАС та Ізраїлем передбачає можливе повне завершення військових дій та обмін решти громадян Ізраїлю на палестинських в'язнів.

Як минув перший етап угоди про припинення вогню

Угода набула чинності 19 січня. За місяць відбулося 4 обміни полоненими, а Ізраїль вивів свої війська із Сектора Гази. Проте минулого тижня ХАМАС зафіксував, що противник відмовився повернути переміщених осіб на північ, а також заблокував постачання гуманітарної допомоги. Попри це виконання етапів угоди триває за планом.