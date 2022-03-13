Другий храм за добу: на Луганщині росіяни атакували Христо-Різдвяний кафедральний собор
Російські загарбники вдаються до цинічного терору. Вони обстріляли вже другий храм за добу.
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Вночі на 13 березня – Святогірську Лавру, а зранку – Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєвєродонецьку. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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Він зазначив, що російські покидьки стріляють по людях, які переховуються у святинях.
Наслідки обстрілу
Уламками снарядів розбито багато вікон у соборі та адміністративному будинку, у якому розташоване Єпархіальне управління та підсобні приміщення. На території – понад 10 вирв.
У цокольному приміщенні собору – вибиті вікна. Там раніше відбувалися статутні богослужіння.
На вулиці температура повітря -12, у будівлі собору, де перебувають жителі міста для укриття від обстрілів, десята доба відсутня електрика та водопостачання. Газу нема,
– додав Гайдай.
Окупанти атакували собор / Фото з телеграму Гайдая
Нагадаємо, нещодавно окупанти у Волновасі знищили храм Миколая Чудотворця, а самі заявили, начебто там перебували бійці батальйону "Айдар".
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