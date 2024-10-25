Готовий документ до другого Саміту миру буде вже у листопаді, – Зеленський

Під час вечірнього звернення 25 жовтня Володимир Зеленський висловився про підготовку до другого Саміту миру. За його словами, фінальний документ буде вже у листопаді.

Окрім цього, президент заявив про фінансову підтримку кожного українця перед зимою. Люди до 1 грудня мають отримати по тисячі гривень, які можна буде спрямувати на оплату комунальних послуг, купівлю залізничних квитків або ж відправити на донати.

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Україна проводить зустрічі

Зараз, наприкінці жовтня, відбудеться ще одна дуже важлива конференція щодо гуманітарних аспектів – це звільнення полонених і повернення депортованих дітей. Після цього в листопаді будемо готові представити фінальний документ – для другого Саміту миру. Я вдячний усім, хто допомагає,

– сказав президент.

25 жовтня відбулася конференція на основі пункту Формули миру про виведення армії окупанта з території України. Це одна з фундаментальних умов завершення війни та недопущення нової агресії. У заході взяли участь представники понад 50 країн і міжнародних організацій.

А 24 жовтня в Латвії паралельно із самітом Кримської платформи відбулася конференція щодо іншого пункту Формули миру, який присвячений повному виконанню Статуту ООН. Там взяли участь понад 60 країн і міжнародних організацій.

"Починаючи від серпня й до листопада в межах таких конференцій опрацьовуються всі пункти Формули миру – усі з хорошим представництвом світу. Вже були зустрічі щодо ядерної безпеки, енергетичної безпеки, продовольчої, екологічної – після підриву Каховської дамби та всіх російських ударів. Тобто всі аспекти російської агресії будуть винесені в окремий документ, який має стати змістовною основою для другого Саміту миру. Покроковий шлях до миру", – підсумував президент.

Він упевнений, що другий Саміт миру поставить крапку у війні і після нього безпека України буде надійно гарантована.