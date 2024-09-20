Зеленський вважає, що Саміт миру може поставити крапку у війні

У Києві неодноразово заявляли про бажання провести Другий саміт миру до кінця року. Володимир Зеленський вірить, що проведення цього заходу дозволить наблизити закінчення війни в Україні.

Глава держави пояснив свою думку під час спільної пресконференції з головою Єврокомісії Урсулою фон де Ляєн, яка прибула сьогодні до Києва.

Дивіться також Тональність зустрічі серйозна: яка головна тема приїзду Урсули фон дер Ляєн до Києва

Справедливий і тривалий мир

За словами Зеленського, Формула миру – єдиний реальний формат завершення війни зі справді справедливим і тривалим миром.

Президент наголосив, що потрібно докласти максимальних зусиль, аби цьогоріч організувати другий саміт миру. Саміт, який на думку очільника держави, "може поставити крапку в цій війні, яка ніколи не стане трьома крапками".

І ми всі в Європі однаково зацікавлені в мирі. Мир – це не заморожування війни, не будь-які маніпуляції міжнародним правом і мораллю. Мир має бути надійним і таким буде,

– заявив Зеленський.

До слова, раніше Володимир Зеленський висловлювався щодо участі представників Росії у другому саміті миру. Президент розповідав, що його просили союзники, аби країна-агресорка була присутня на цьому заході.

Відомо, що Київ прагне провести другий саміт в одній із країн Глобального Півдня. Зокрема, Зеленський пропонував Індії прийняти зустріч світових лідерів.