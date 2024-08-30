У середині червня відбувся перший Саміт миру щодо війни в Україні. До нього були залучені майже сотня країн. Володимир Зеленський прагне провести другий Саміт миру до кінця року.

Під час візиту до Нарендри Моді до Києва, Зеленський запропонував, аби другий Саміт миру пройшов саме в Індії. Водночас президент поставив умову: спершу Нью-Делі мають доєднатися до комюніке першого Саміту миру.

Дивіться також Два вразливі місця Росії: що може кардинально змінити хід війни

До того, як визначиться господар Білого дому

Як повідомляють ЗМІ, президент України хоче, аби другий Саміт миру пройшов перед президентськими виборами в США, запланованими на листопад. Своїм баченням він поділився з індійським прем'єром.

Відомо, що наразі Моді ще не дав згоду на проведення саміту.

Під час перебування у Києві політик заявив, що готовий відігравати "конструктивну роль" у мирному процесі. Крім того, він розповів Зеленському про що розмовляв з Путіним під час останніх зустрічей. За словами Моді, він сказав російському диктатору, що "зараз не епоха війн, і конфлікти вирішуються дипломатією".

Нагадаємо, що Київ рішуче налаштований провести другий Саміт миру в одній з країн Глобального півдня.