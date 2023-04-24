Це страшне питання, – соціолог оцінив, що буде, якщо Зеленський не піде на другий термін

Якщо Володимир Зеленський ухвалить рішення не йти на другий термін президентства, наступника потрібно готувати вже зараз. Це допоможе уникнути катастрофи.

Прогноз зробив Олексій Антипович – керівник соціологічної групи "Рейтинг". Він наголосив: якщо Зеленський не збирається вдруге ставати президентом, готувати наступника потрібно вже.

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Це – страшне питання. Я, дивлячись на якісь рейтингів довіри, розумію, що там порожнеча. Якщо він не йде, то там – нікого,

– наголосив Антипович.

Він додав, що, на його думку, "ця держава просто в тартарари розвалиться, якщо він (Зеленський – 24 Канал) не піде на вибори".

За словами Антиповича, Зеленський має найвищу довіру українців. Він вже однозначно увійшов в історії, адже під час повномасштабної війни був "номер 1, світовий лідер". Водночас і після Україна потребуватиме сильного лідера, якому довірятимуть. Тоді розпочнеться дуже важкий повоєнний період. У ньому гостро залишатимуться питання економіки, корупції, необхідності реформ.

Соціологічні дослідження стверджують, що після початку повномасштабної війни довіра українців до Зеленського лише зросла. Те, що президент відмовився від евакуації з Києва й почав мобілізовувати на підтримку України весь цивілізований світ, викликало повагу у населення.

Окрім того, понад 60% українців вважають, що Зеленський має піти на другий термін президентства.