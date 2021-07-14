Ми з Арахамією "за", – Корнієнко про другий термін Зеленського

14 липня 2021 , 22:04
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Джерело:

24 канал

Команда Володимира Зеленського хоче, аби він вдруге балотувався на президентський термін. Про те, чи визначився у цьому питанні президент – наразі невідомо. Однак керівництво його політсили налаштоване рішуче.

Голова партії "Слуга народу" Олександра Корнієнко в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі заявив, що підтримує другий термін Зеленського. Глава фракції Давид Арахамія займає таку ж позицію.

До теми Це вибір людей, – Зеленський про другий термін

Наразі вони чекають на рішення президента.

Ми з Арахамією – за, а Зеленський має прийняти рішення особисто, це ж історія на 5 років,
– зазначив Корнієнко.

Він пояснив, що більшість реформ, які вони розпочали, дадуть результат і почнуть працювати лише через 4 – 5 років. Зокрема, земельна реформа.

"Щоб земля коштувала так, як в Європі, пройде 5 – 7 років. Тоді люди це відчують", – додав Корнієнко.

Олександр Корнієнко в ефірі "Що це було?": дивіться відео

Другий термін Зеленського: головне

  • Ще у березні Давид Арахамія заявив, що "Слуга народу" проситиме Зеленського йти на другий термін.
  • Про позицію Зеленського офіційно нічого невідомо. Однак нардеп Гео Лерос заявляв, що президент під час святкування свого дня народження сказав, що збирається на другий термін.
  • Водночас керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запевняв, що про другий термін говоритимуть ближче до кінця першої каденції. Тоді стане зрозуміло, чи встиг Зеленський виконати свої обіцянки.
  • Варто нагадати, що на початку своєї каденції Зеленський переконував, що йде лише на один термін.
Автор: Тетяна Пасічник