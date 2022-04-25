Дружба США й України міцна як ніколи: Зеленський подякував Байдену за твіт про підтримку
Джерело:твіттер Володимира Зеленського
Президент США Джо Байден став потужним союзником України у боротьбі з агресором. Не забув про нашу державу американський лідер і на Великдень.
Президент США Джо Байден опублікував твіт, в якому відзначив провал план росіян щодо захоплення України. Окрім того, він пообіцяв, що США й надалі надаватимуть усю необхідну допомогу для того, щоб ми могли протистояти ворогу.
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Відповідь Зеленського
Президент України Володимир Зеленський своєю чергою подякував Штатам за потужну підтримку у боротьбі з російськими окупантами.
Вдячний президенту Байдену та всьому американському народу за лідерство у підтримці України. Сьогодні український народ – єдиний і сильний, а дружба й партнерство України та США – міцні як ніколи!
– написав він.
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