Дружба США й України міцна як ніколи: Зеленський подякував Байдену за твіт про підтримку

25 квітня 2022 , 00:38
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Джерело:

твіттер Володимира Зеленського

Президент США Джо Байден став потужним союзником України у боротьбі з агресором. Не забув про нашу державу американський лідер і на Великдень.

Президент США Джо Байден опублікував твіт, в якому відзначив провал план росіян щодо захоплення України. Окрім того, він пообіцяв, що США й надалі надаватимуть усю необхідну допомогу для того, щоб ми могли протистояти ворогу. 

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Відповідь Зеленського 

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою подякував Штатам за потужну підтримку у боротьбі з російськими окупантами. 

Вдячний президенту Байдену та всьому американському народу за лідерство у підтримці України. Сьогодні український народ – єдиний і сильний, а дружба й партнерство  України та США – міцні як ніколи!
– написав він. 

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Автор: Ярослав Сиваківський